Estudante aquidauanense é premiado na maior feira de ciências do mundo

Estudantes brasileiros conquistaram diversos prêmios na maior de ciências para estudantes do mundo, a Intel ISEF (International Science and Engineering Fair, Feira Internacional de Ciência e Engenharia, em português), entre eles o aquidauanense e aluno do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Fernando da Silva Borges.

Luiz Fernando ficou em segundo lugar em sua categoria com o projeto “Hermes Braindeck: uma interface cérebro-computador para comunicação com pacientes inicialmente classificados como comatosos ou vegetativos”. O aquidauanense não para ter motivos para comemorar. Ele usou o Facebook para comentar outra de suas mais recentes conquistas.

“Convidado para palestrar no maior evento de engenharia da América Latina, junto com o criador da área das Interfaces Cérebro-Máquina, prof. [Miguel] Nicolelis”, escreveu nesta segunda-feira (22). No dia 31 de março, O Pantaneiro publicou uma reportagem com o jovem cientista sobre seu trabalho. O neurocientista brasileiro é uma das maiores inspirações de Luiz Fernando. Nicolelis desenvolveu uma tecnologia capaz de permitir que uma pessoa paraplégica desse o chute inicial no jogo de abertura da Capa do Mundo de futebol, realizada no Brasil em 2014.

No fim de março, o aluno do IFMS explicou à equipe de reportagem detalhes do equipamento desenvolvido por ele para permitir a comunicação com pacientes que estejam em estado de coma ou vegetativo, fazendo com que os sinais cerebrais, que também foram lidos pela tecnologia de Nicolelis e convertidos em movimento, sejam, desta vez, traduzidos em soletração. Isto vai permitir que os pacientes digam a médicos e familiares como se sentem em relação ao tratamento, por exemplo. A pesquisa envolve diversas áreas, como biomedicina, neurologia, o desenvolvimento de softwares, realidade virtual e engenharia.

Na Intel ISEF, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, Luiz Fernando também foi premiado pela Associação para o Avanço da Inteligência Artificial. Em julho, ele – que é apoiado pelo empresário Ricardo Ferreira Nantes, do grupo BR Apollo, com 100% do financiamento – viaja para Israel para um mês de estudos no Instituto Weizmann.

O Instituto Weizmann de Ciências, localizado em Rehovot, Israel, é um dos principais institutos multidisciplinares do mundo, contando com mais de 3.000 cientistas, técnicos de laboratórios e estudantes. Há mais de 60 anos reúne esforços que incluem a busca por novas formas de combater doenças e proteger o meio ambiente. Realiza pesquisa básica nas áreas de Física, Química, Biologia, Bioquímica, Matemática e Ciências da Computação.