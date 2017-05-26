Bodoquena recebe evento de observação astronômica no dia 7 de junho

O Clube de Astronomia Carl Sagan realizará um evento de observação astronômica e exposição de astrofotografias em Bodoquena no dia 7 de junho. A ação coordenada pelo clube ocorre a partir das 19h, na Praça das Águas, em frente ao Terminal Rodoviário.

Fundado no dia 26 de setembro de 2007, por um grupo de alunos do curso de Física e tendo como primeiro coordenador o professor Hamilton P. S. Corrêa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O Clube de Astronomia Carl Sagan nasceu com a missão de popularizar a astronomia.

Foi batizado como “Clube de Astronomia Carl Sagan” em homenagem ao astrônomo e biologista Carl Edward Sagan (1934-1996) considerado um dos maiores divulgadores de Ciência e Astronomia do século XX e autor de importantes obras, tais como: a célebre série televisiva Cosmos – Uma Viagem Pessoal (1980), O Mundo Assombrado Pelos Demônios (livro publicado em 1995), Contato (romance de ficção científica publicado em 1985), Os Dragões do Éden (vencedor do prêmio Pulitzer em 1977), entre diversas outras obras ligadas ao campo da divulgação científica.

No início do ano de 2009 a UFMS adquiriu dois grandes telescópios para serem usados em observações, em comemoração ao Ano Internacional da Astronomia, e para futuras ações promovidas pela Casa da Ciência.