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IFMS abre inscrições para trabalhos em feiras de ciência e tecnologia

Podem participar da seleção projetos desenvolvidos por estudantes do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, médio ou do técnico de escolas públicas ou privadas

Flavio Brito

Publicado em 11/08/2017 às 07:15

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Está aberto o período de submissão de trabalhos para as Feiras de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo orientador do trabalho até 31 de agosto, pela internet. As feiras serão realizadas em outubro nas dez unidades da instituição. A Feira de Ciências e Tecnologia de Aquidauana será realizada nos dias 16 e 17 de outubro. 

É necessário fazer um cadastro com as informações do trabalho, sobre o orientador e os autores. Também deverá ser submetido um Resumo Expandido. As orientações sobre todo o processo de inscrição estão disponíveis no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Podem participar da seleção projetos desenvolvidos por estudantes do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do ensino médio ou do técnico integrado de nível médio de escolas públicas ou privadas, além de egressos do técnico integrado do Instituto que tenham terminado seus cursos após novembro de 2016.

Cada trabalho deve ter um orientador, e de um a três estudantes. Há possibilidade do trabalho ter ainda um co-orientador. A escola, na qual o estudante está matriculado, deve estar contida na área de abrangência do campus onde o trabalho está sendo submetido.

Seleção 

Os trabalhos submetidos serão avaliados por um comitê de pré-avaliação e seleção, formado por professores do campus onde cada feira será realizada. A análise compreende a documentação, homologação das inscrições e avaliação dos resumos.

Os critérios utilizados para análise serão a criatividade e inovação, conhecimento científico do tema, organização e clareza de ideias, e adequação à norma culta de linguagem.

A lista de trabalhos selecionados deve ser divulgada até 30 de setembro. Os proponentes dos trabalhos selecionados deverão providenciar os itens necessários para apresentação nas Feiras, como caderno de campo, relatório, pôster/banner, maquete/protótipo e apresentação oral, conforme orientações contidas no edital.

Premiação 

Serão premiados os três melhores trabalhos de nível médio ou técnico integrado de nível médio, de cada uma das cinco áreas do conhecimento, além de projetos de nível fundamental.

Os melhores colocados nestas categorias serão credenciados para a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS), que será realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em novembro, na Capital. Haverá ainda premiação para melhor pôster/banner; melhor maquete/protótipo; melhor apresentação oral; melhor relatório; melhor projeto na categoria nível médio/técnico.

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