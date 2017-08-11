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Ciência

Lenovo apresenta um conceito de laptop incrível com uma tela flexível

Flavio Brito

Publicado em 11/08/2017 às 13:35

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Crédito do vídeo: Redação

Lenovo tem algumas ideias impressionantes para compartilhar. Em um evento em Nova York, no mês de julho, a empresa mostrou sua ideia do futuro da computação pessoal com uma imagem de um laptop flexível com uma exibição flexível e com teclado embutido.

De acordo com o site Engenharia É, com este conceito, a maior parte da interação aconteceria por meio de comandos de voz ou uma caneta. A Lenovo diz que o projeto seria alcançado através de “materiais avançados” e “novas tecnologias de tela”.

Sabemos que esse conceito não vai estar no mercado tão já, nos eventos da CES durante anos temos exibições de dispositivos flexíveis e nem por isso está no mercado. Os conceitos que surgiram como protótipos físicos são muitas vezes tão espessos que nem sequer obteremos uma experiência verdadeiramente flexível como a Lenovo está retratando. Além disso, a tecnologia de stylus integradora só vai tornar isso difícil de construir.

Além disso, será preciso verificar se os usuários vão se adaptar e aprovar a experiência de navegar com apenas sua voz. Em eventos promovidos pela própria empresa, outros dispositivos já chamaram bastante a atenção de especialistas e aficionados em tecnologia. 

Por anos, um dos conceitos futuristas mais populares é o smartphone que vira tablet: basta desdobrá-lo e aproveitar a tela maior. A Lenovo fez um protótipo seguindo essa ideia, e ele deu as caras (de novo) em um evento da empresa. O Folio estava disponível na conferência Lenovo Tech World 2017 em Xangai, e o site China Mobile teve a oportunidade de experimentá-lo.

O dispositivo possui um display flexível de 1920 x 1440 pixels e alterna entre 7,8 polegadas no modo tablet e 5,5 polegadas no modo smartphone. Ao dobrá-lo, a borda curva da tela exibe informações como passos caminhados, previsão do tempo e música sendo reproduzida.

Normalmente, o Folio em modo smartphone exibe a interface apenas em uma metade da tela; a outra parte (na traseira) mostra o logotipo da Lenovo. Isso muda quando você tira uma foto: os dois lados do display mostram o que a câmera está vendo.

A Lenovo diz que o Folio tem mais espaço para a bateria por ser dobrável. A dobradiça, aliás, é semelhante ao que vemos na linha de laptops Yoga. O desafio é posicionar os componentes eletrônicos — memória, processador, câmera — longe das dobradiças e manter a integridade do dispositivo. Por dentro, temos um eSIM (chip de celular embutido) e um processador da série Snapdragon 800 (pode ser um 820).

O Folio foi demonstrado pela primeira vez no ano passado, junto a outro protótipo — o smartphone CPlus que se curva para caber no pulso. Pode demorar algum tempo até que eles virem produtos reais, no entanto, se isso realmente ocorrer.

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