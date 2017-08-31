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Ciência

IFMS vence olimpíada de robótica pela sexta vez consecutiva

Flavio Brito

Publicado em 31/08/2017 às 07:17

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) venceu pela sexta vez consecutiva a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), realizada em Campo Grande no último final de semana. A equipe Hunters, do Campus Ponta Porã, conquistou o primeiro lugar, mantendo a tradição de vitória do campus, campeão na competição desde 2012.
 
No total, dos dez primeiros lugares, sete são do IFMS, que havia classificado 18 equipes para a etapa estadual da Olimpíada. Esta é a maior delegação da instituição a participar do evento. Além do primeiro lugar, Ponta Porã conquistou o segundo lugar com a equipe Overflow e o quarto com a equipe NTC.
 
Em terceiro ficou a equipe Kamikaze do Campus Naviraí. O Instituto também aparece em sexto lugar (equipe R2D4 de Nova Andradina), em oitavo (equipe Marias de Aquidauana) e nono (equipe RedLands).
 
As equipes Hunters e Kamikaze foram classificadas para participar da etapa nacional da OBR, prevista para o mês de novembro, em Curitiba (PR).
 
O Instituto foi representado nesta edição da OBR por 58 estudantes e 10 professores de sete campi.
 
Prêmios Extras- Além da classificação geral, as equipes do IFMS também conquistaram premiações paralelas da competição. R2D4, de Nova Andradina, ganhou o Prêmio Escola Pública e a equipe Higher Minds, de Aquidauana, ganhou a medalha Maker. Da mesma cidade, a equipe Marias recebeu o prêmio Dedicação.
 
Tradição

Segundo o professor Marcos Vilhanueva, diretor-geral do campus Ponta Porã e orientador da equipe ganhadora, o trabalho com os estudantes é constante. Desde a primeira conquista, a ideia é sempre melhorar para o próximo ano.
 
“Sempre dizemos que eles têm que melhorar o que foi feito nos anos anteriores. E isso tem criado entre eles uma motivação para participar. Vários alunos pediram para entrar na equipe da robótica. Nós temos que melhorar ainda. Já planejamos algumas coisas e já vamos amanhã fazer uma reunião para motivação”, explicou.
 
Para o estudante Capitão da equipe, Murel Leandro, a vitória é consequência da união entre a experiência adquirida em anos anteriores e as oportunidades proporcionadas pelo IFMS.
 
“Temos um forte trabalho de equipe e já é a terceira vez que estamos participando da competição. O ensino que o Instituto oferece é bem mais avançado, comparado as outras escolas, isso nos ajuda muito. E como o robô precisa ser programado e estudamos isso, as aulas contribuem”, detalhou.
 
OBR

 A OBR é uma olimpíada científica apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), destinada a alunos de escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o Brasil.
 
O objetivo do evento é estimular os jovens a seguir carreiras científico-tecnológicas, identificar talentos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro.
 
Os robôs, montados e programados pelos estudantes, precisam seguir uma trilha cheia de obstáculos e desafios, entrar em salas e simular resgates de pessoas. Os alunos tem que aprender a trabalhar com componentes como sensores de luz, de toque e de distância. A pontuação é medida de acordo com o tempo levado para concluir o percurso e o número de erros cometidos.
 
Por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi), parte dos participantes do IFMS recebeu auxílio financeiro para despesas com transporte, alimentação e estadia.

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