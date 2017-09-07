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Ciência

Última semana para inscrição nas Feiras de Ciência e Tecnologia do IFMS

Feiras serão realizadas em outubro nos dez municípios em que Instituto Federal possui campus

Flavio Brito

Publicado em 07/09/2017 às 08:39

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As inscrições de trabalhos para as Feiras de Ciência e Tecnologia dos campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem ser feitas até 14 de setembro. Em Aquidauana, a feira ocorre nos dias 16 e 17 de outubro. As feiras serão realizadas em outubro nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, durante a Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS.

O trabalho deve ser inscrito pelo orientador do projeto de pesquisa por meio do Sistema de Submissão e Avaliação de Projetos do IFMS, sendo que o mesmo deve ter vínculo empregatício com instituições de ensino ou ser servidor público. Serão premiados os três melhores trabalhos de nível médio ou técnico integrado de nível médio, de cada uma das cinco áreas do conhecimento, além de projetos de nível fundamental.

Podem apresentar projetos de pesquisa estudantes do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do ensino médio ou do técnico integrado de nível médio de escolas públicas ou privadas, além de egressos do técnico integrado do IFMS que tenham terminado seus cursos após novembro de 2016.

Cada trabalho precisa ter um orientador e, no máximo, três estudantes, podendo ainda ter um coorientador. As pesquisas devem estar inseridas nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde; Exatas e da Terra; Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística; Agrárias e Engenharias; e multidisciplinar, para projetos com mais de uma área de conhecimento.

As Feiras do IFMS são abertas às escolas da região. A área de abrangência de cada campus está disponível no edital de abertura, publicado no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.   Mais informações podem ser consultadas na página das Feiras de Ciência e Tecnologia do IFMS (www.ifms.edu.br/semanact)

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