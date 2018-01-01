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Primeiro dia de 2018 terá Superlua

Fenômeno tem satélite mais perto da Terra e, por isso, mais brilhante. Superlua poderá ser vista na noite do dia 1º e madrugada do dia 2

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/01/2018 às 10:00

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O ano de 2018 começa com uma Superlua – a segunda de uma série de três que começou em dezembro.

A Superlua ocorre quando a Lua está cheia e em seu ponto mais perto na órbita ao redor da Terra, o que acontece nesta segunda (1º). Esse período é chamado de perigeu, quando o satélite aparece cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu (microlua) – quando está mais distante, segundo a agência espacial americana (Nasa).

O perigeu da primeira Superlua de 2018 ocorre nesta segunda, às 19h54 (horário de Brasília). A Lua estará cheia pouco tempo depois, à 00h24 (horário de Brasília). O ideal, então, é torcer para que a madrugada entre o dia 1º e o dia 2 de janeiro seja clara e sem muitas nuvens, cenário ideal para aproveitar o fenômeno.

As Superluas podem ser observadas a olho nu, mas, segundo a Nasa, é difícil para os nossos olhos fazer a distinção precisa dessas mudanças de tamanho com o satélite localizado em um lugar tão alto e em um vasto céu à noite.

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