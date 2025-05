Bioparque Pantanal divulga projetos selecionados para o Clube de Ciências 2025

Gabriela Almeida

O Bioparque Pantanal anunciou, nesta semana, os dez projetos aprovados para a terceira edição do Clube de Ciências. A lista completa foi divulgada no site oficial da instituição, e as atividades com os estudantes selecionados terão início em junho.

Os projetos aprovados foram elaborados por alunos de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul e têm como foco temas como sustentabilidade ambiental, questões sociais e iniciação científica. A iniciativa busca estimular o pensamento crítico e a criatividade dos estudantes, além de promover uma conexão mais próxima com a ciência por meio de experiências práticas.

Durante o período de participação, os jovens desenvolverão suas ideias com apoio técnico da equipe do Bioparque, vivenciando na prática os desafios e soluções relacionados ao meio ambiente e à sociedade. O Clube de Ciências se consolida como um espaço de aprendizado dinâmico, onde o conhecimento científico é construído de forma colaborativa.

As escolas selecionadas para esta edição são: Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, Antônio Delfino Pereira – Centro de Cultura e Educação Tia Eva, Teotônio Vilela, Blanche dos Santos Pereira, Maria Tereza Rodrigues, José Serafim Rodrigues, João Carlos Flores, Neyder Suelly Costa Vieira e a escola particular O Casulo Bilingual School.

O Clube de Ciências reafirma o compromisso do Bioparque Pantanal com a educação ambiental e o incentivo à pesquisa científica desde os primeiros anos escolares.

