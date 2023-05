Bioparque prorroga inscrições de processo seletivo para o 'Clube de Ciências'

Projeto visa fomentar a iniciação científica dos estudantes / Foto: Divulgação

O Bioparque Pantanal prorrogou para a próxima segunda-feira (22) o prazo de inscrições para o processo seletivo de formação do “Clube de Ciências do Bioparque Pantanal”. O projeto é voltado aos estudantes do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio da rede pública e privada de Mato Grosso do Sul. Ao todo serão selecionados 12 grupos de pesquisa, com até 16 estudantes e dois professores-orientadores da mesma instituição de ensino por grupo.

Com a supervisão do NEA (Núcleo de Educação Ambiental) do Bioparque Pantanal, o objetivo do “Clube de Ciências do Bioparque Pantanal” é fomentar, nos estudantes de Mato Grosso do Sul, o desejo de realizar pesquisas e de produzir materiais científicos em todas as áreas do conhecimento.

“Muito além de apenas um espaço de lazer, o Bioparque Pantanal procura fomentar a iniciação científica dos estudantes de Mato Grosso do Sul, promovendo a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento. A Educação Ambiental e a Pesquisa fazem parte dos pilares do empreendimento e o ‘Clube da Ciência’ está inserido nesta estrutura”, explica a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.

As inscrições para participar do processo seletivo devem ser realizadas através do preenchimento do formulário gratuito de inscrição on-line por esse link.

Durante as atividades do “Clube de Ciências do Bioparque Pantanal”, os grupos selecionados poderão realizar visitas ao maior circuito de aquários de água doce do mundo para a coleta de dados para suas pesquisas e utilizar os espaços, como laboratórios e dependências do complexo, para a produção científica.

O edital do processo seletivo está disponível no site do atrativo.