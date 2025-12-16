Acessibilidade

16 de Dezembro de 2025 • 19:24

Campo Grande sedia 1º Seminário Sul-Mato-Grossense do Clima

Evento foi realizado em parceria por Energisa, Defesa Civil, Cemtec/MS e Agems 

Rhobson ADM

Publicado em 16/12/2025 às 18:05

Atualizado em 16/12/2025 às 18:09

Mairinco - Semadesc

Na manhã desta terça-feira (16), importantes órgãos de atuação durante emergências ligadas aos impactos causados pela severidade climática se reuniram em Campo Grande para o 1º Seminário Sul-Mato-Grossense do Clima. Na oportunidade, representantes da Defesa Civil, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), Agência Reguladora de Serviços Públicos (Agems) e Energisa participaram do evento, realizado na sede da concessionária, em Campo Grande.

Durante o seminário, a meteorologista do Cemtec MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), Valesca Fernandes, apresentou um panorama do cenário climático no Brasil e em Mato Grosso do Sul, com projeções para os próximos meses. A especialista explicou por que o Estado tem registrado oscilações cada vez mais intensas, com volumes elevados de chuva concentrados no verão e períodos prolongados de estiagem no inverno.

A Defesa Civil Estadual, representada pelo Agente Sandoval Leonardo Junior, Chefe da Seção de Monitoramentos e Alertas, detalhou a atuação do órgão em situações de emergência climática e apresentou as principais áreas de risco do Estado, destacando a importância da prevenção e da resposta integrada para reduzir danos à população.

Pela Energisa MS, Helier Fioravante também apresentou o funcionamento da sala de contingência e o plano de atuação da concessionária em períodos críticos. “Nosso trabalho começa muito antes da tempestade. Atuamos em três frentes: antecipar, recuperar e aprender com cada evento, aprimorando processos e investindo continuamente para reduzir o impacto ao cliente”, explicou.

Ele destacou ainda o uso de tecnologias avançadas, como sistemas de recomposição automática da rede (self-healing), que permitem isolar trechos afetados e restabelecer o fornecimento de energia com maior agilidade e segurança.

Encerrando a programação, o Business Partner da Energisa MS, Alexandre Melo, abordou o papel da imprensa durante emergências, ressaltando a importância da correta interpretação de termos técnicos e da comunicação responsável. “Informação precisa e contextualizada é fundamental para evitar alarmismo e garantir segurança à população”, reforçou.

Para a Energisa MS, o seminário consolida o compromisso com a transparência, o diálogo técnico e a parceria com a imprensa, fundamentais em um cenário de intensificação dos eventos climáticos extremos.

