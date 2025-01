Fundect amplia número de projetos e bolsistas contemplados pelo Pictec

Adriano Boeno

Foi publicado sexta-feira (17), no Diário Oficial do Estado, a convocação de mais 50 projetos selecionados no Pictec 4, programa da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS) que fomenta projetos de pesquisa científica e tecnológica propostos por professores do ensino médio ou técnico integrado de escolas públicas de Mato Grosso do Sul.

Com a nova convocação, o número de propostas contempladas passa de 200 para 250 e o número de bolsistas pode chegar a 1.250. Cada projeto é coordenado por um professor que receberá uma bolsa mensal de R$ 800 e poderá orientar até quatro estudantes da mesma escola, com bolsas de R$ 400 mensais, durante 12 meses.

Dos projetos selecionados, 175 são da Rede Estadual de Ensino, 65 deles de Campo Grande e 110 de 31 municípios do interior. As escolas públicas federais, Colégio Militar e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), tiveram 75 projetos aprovados, em 10 municípios.

Professores-orientadores com projetos selecionados terão do dia 3 a 28 de fevereiro para indicar os estudantes bolsistas. Confira aqui as etapas para a contratação das propostas aprovadas no Pictec 4.

PICTEC

Coordenado pela Fundect, órgão do Governo do Estado responsável por gerenciar os investimentos em pesquisa, tecnologia e inovação, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Pictec objetiva despertar a vocação científica e tecnológica ainda na Educação Básica, incentivando talentos potenciais entre professores e estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Ensino, do Instituto Federal e do Colégio Militar.

A quarta edição bateu recorde com 500 propostas inscritas, com projetos de pesquisas nas áreas de Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana, Tecnologias Sociais e Assistivas.

O programa vem gerando impactos positivos, principalmente na qualificação dos estudantes para prosseguirem seu aprendizado de modo continuado. Cerca de 60% dos bolsistas de edições anteriores ingressaram no Ensino Superior e 30% estão no mercado de trabalho.