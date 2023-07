Programa MS Vida Animal é apresentado como projeto modelo no Ministério do Meio Ambiente

A Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal apresentou o Programa MS Vida Animal a todos os Estados e ao Distrito Federal nessa sexta-feira, 7, no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília.

Apontado como modelo pelo Departamento de Proteção e Defesa ao Animal, pasta ligada ao Ministério, o Programa MS Vida Animal foi construído a partir de escutas e seminários envolvendo técnicos de saúde, profissionais da área de zoonoses e protetoras de animais de todo o Estado.

"Fomos convidados para apresentar pela forma com que construímos, desde a etapa de ouvir os municípios à realização de um diagnóstico, tendo como objetivo o desenvolvimento de indicadores que responderão, com o tempo, como está sendo o impacto de cada projeto", explica o assessor especial da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues.

A reunião no Ministério do Meio Ambiente contou com a participação presencial e on-line de secretários, diretores estaduais e municipais de proteção animal, de meio ambiente, saúde, vereadores, deputados, gestores públicos, advogados animalistas, dirigentes do Conselho Federal de Medicina Veterinária e pesquisadores de todo o País.

Do encontro saíram propostas para o Programa Nacional de Manejo Populacional de Cães e Gatos que voltarão a ser discutidas no próximo dia 31 de julho, durante um amplo seminário, que poderá ser acompanhado on-line.

"O nosso Programa MS Animal foi apresentado para que os outros Estados entendam a forma com que será realizado o programa nacional, e juntos possamos construir um programa que contemple a realidade de cada região", completou Carlos.

Diretora do Departamento de Defesa e Proteção Animal, Vanessa Negrini, destacou a presença de Mato Grosso do Sul agradecendo o empenho em especial da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, por ser sensível à causa.

Chefe de gabinete do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Erivânia Camelo, ressaltou que a conscientização quanto aos maus-tratos precisa ser trabalhada em cada município.

"Todo Estado tem aqueles encontros, associação de vereadores, de prefeitos, e é preciso conversar com eles, trabalhar com professores, secretários de educação para conscientizar. A sensibilização começa na educação da criança, e quando ela tem consciência do bem estar animal e dos maus tratos, vai formar uma pessoa diferenciada em sua família e na sua comunidade".

A Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal está vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e tem como missão, gerir políticas públicas que garantam os direitos de proteção à vida aos animais domésticos e em situação de rua.

No Estado existem diversas organizações não governamentais que atuam com as práticas de proteção aos animais domésticos, combate ao abandono e maus-tratos, no entanto, é a primeira vez que o executivo estadual insere em sua estrutura básica um setor com este foco.

O Programa MS Vida Animal partiu da necessidade de compreender a real situação de animais domésticos e de rua no Estado, além das demandas de entidades e a potencial proliferação de zoonoses, que são objeto de construção de indicadores deste programa.

Dividido em duas diretrizes: Controle Populacional e de Zoonoses e Combate aos maus-tratos e abandono, o programa propõe regulamentar as políticas de proteção aos animais, além de trazer o diagnóstico da realidade de Mato Grosso do Sul.