UEMS vai oferecer mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Assessoria

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) conquistou um importante reconhecimento na área acadêmica. A instituição foi uma das nove selecionadas em todo o país para integrar a Rede do Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua), conforme anunciado na última sexta-feira (22), Dia Mundial da Água.

A notícia foi divulgada durante um evento especial em comemoração à data, pela superintendente adjunta da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Renata Maranhão, e pelo coordenador geral do ProfÁgua, Jefferson de Oliveira.

A UEMS, em parceria com outras instituições, como a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e Embrapa/MS, formou uma equipe multidisciplinar para oferecer o curso. O objetivo é capacitar profissionais aptos a lidar com os desafios da gestão de recursos hídricos, em meio ao atual cenário de mudanças climáticas.

O ProfÁgua na UEMS receberá um investimento de R$ 7,3 milhões e obteve uma avaliação de nota 4, a mais alta entre os novos cursos. Mais de 500 profissionais já concluíram o mestrado e há a expectativa de que outros 500 finalizem projetos de pesquisa, segundo informações da ANA.

A pró-reitora da Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (PROPPI) da UEMS, Amanda Danaga, destacou a importância do novo mestrado para o estado de Mato Grosso do Sul. Ela ressaltou a necessidade de capacitar profissionais na área de saneamento básico e gestão de recursos hídricos, visando encontrar soluções para a oferta de água, especialmente em comunidades carentes, como as indígenas.

"Cabe ressaltar que a UEMS proporciona essa conquista junto com sociedade, surgindo de um momento que a universidade está mais inserida em diferentes níveis de Governança do Estado e de participação de processos entre diversas instituições. Em dezembro foi criado o Comitê de Bacias do Rio pardo, pois envolve 13 municípios, e é responsável pela regulação e gestão de recursos hídricos, incluindo água de consumo populacional, turismo, e região do bioma pantaneiro", destaca o docente da UEMS, doutor Fabio Ayres.

O Edital do ProfÁgua, que contemplou a UEMS, foi proposto para receber propostas de adesão de instituições públicas de ensino superior de 13 estados onde o mestrado ainda não é oferecido, incluindo Mato Grosso do Sul. A chamada é aberta a instituições públicas de ensino superior credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e estabelece requisitos para participação das instituições nessa seleção.

A iniciativa conta com o apoio da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), Imasul (Instituto de Meio Ambiente Estadual), MS Pantanal, dentre outras instituições, como o Instituto Homem Pantaneiro