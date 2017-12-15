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Manoel Afonso

Odilon lidera, André o mais rejeitado

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 15/12/2017 às 12:40

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PESQUISA é igual horóscopo; até os céticos  curtem com críticas e a ladainha de sempre.  A política é dinâmica, a pesquisa sempre oferece subsídios para avaliação e reflexão fomentando o debate. No MS.  o clima é de indignação com a preferência por Bolsonaro e Odilon. E repito: pesquisa eleitoral é igual ao biquíni – mostra o principal – mas esconde o essencial.

EM BAIXA Também no MS. a avaliação do presidente Michel Temer não vai bem segundo os números da ‘Ranking Pesquisas’: 62,29% de ruim/péssimo, 24,13% de regular, e apenas 7,03% de ótima/boa.  6,55% não sabe/não respondeu. Dados colhidos em 17 municípios entre O4/12 de dezembro com 3.000 entrevistados.

EM ALTA O deputado Jair Bolsonaro ( Patriota) lidera a corrida presidencial no MS com 25,60% - Lula (PT)  20,7º% - Marina Silva ( Rede) 7,50%, Geraldo Alckmim (PSDB) 5,03%, Ciro Gomes (PDT)  3,66%, Álvaro Dias ( Podemos) 2,23%, Henrique Meireles (PSD) 1,40%, Michel Temer (PMDB) 1,06%. Não responderam/ não souberam 32,82%.

REJEIÇÃO   Michel Temer 33,66% seguido de Lula com 30,70%, Bolsonaro apenas 8,60%, Ciro Gomes 7,03%, Geraldo Alckmim 3,50%, Marina Silva 2,73%, Henrique Meireles 1,60%, Álvaro Dias 0,96% - não sabem/não responderam apenas 11,22%.

GOVERNADOR  Na estimulada com apenas os três candidatos; Odilon de Oliveira (PDT)  41,70, André Puccinelli (PMDB) 25,26%, Reinaldo Azambuja (PSDB) 21,73% e 11,31% não sabem/ não responderam. Em outro cenário Odilon teria 28,36%, André 17,06%, Reinaldo 16,13%, Ayache 3,63% ( PSB), Mandeta 2,73% (DEM), Bernal 1,70% (PP), Cel David 1,13% (PSC), Suel 0,83% (Podemos), Sertão 0,43%, Amaducci (PT) 0,23%. Não sabem/não responderam 27,77%.

REJEIÇÃO   André lidera com 29,13% - seguido do governador Reinaldo com 20,40%,  Bernal 17,63%, Mandeta 3,26%, Cel David 2,50%, Ayache 2,13%, Odilon 1,43%, Amaducci 1,20%, Suel 0,70%, Sertão 0,53%. Não sabem/não responderam 21,09%.  Percebe-se coerência nos números, pois se Odilon lidera na aceitação do eleitor, por outro lado tem baixa rejeição.

SENADO  Na pesquisa estimulada para  2018 o ex-prefeito Nelsinho Trad (PTB) tem 30,70%, Zeca do PT 21,70%, Pedro Chaves (PSC) 12,83%, senador Moka (PMDB) 10,73%, Murilo Zauith (PSB) 7,46%, Ricardo Ayache (PSB) 5,23%, Eduardo Riedel (PSDB) 2,23% e Dorival Betini (PR) 0,43%. Não sabem ou não responderam 8,69%.

CÂMARA  Apenas  na espontânea. Os15 primeiros: Rose Modesto 2,03%, Zeca do PT 1,86%, Marun 1,73%, Elizeu Dionízio 1,73%, Fabio Trad 1,70%, Geraldo Resende 1,63%, Ricardo Ayache 1,56%, Murilo Zauith 1,53%, Biffi 1,50%, Takimoto 1,33%, Marçal Filho 1,30%, Dagoberto 1,16%, Vander 1,13%, Mandeta 1,03% e Beto Pereira 0,90%.

ASSEMBLEIA   Os 30 melhores: Cabo Almi 2,26%, Lucas de Lima 1,90%, Tatá Marques 1,90%, Marcio Fernandes e Lídio Lopes 1,86%, Carlos A. Assis e Rinaldo Modesto 1,83%, João Grandão e Renato Câmara 1,70%, Jamilson Naime e Léo Matos 1,60%, Paulo Corrêa, Zé Teixeira e Jr. Mochi 1,33%, Picarelli, Herculano, Grazielle e Eduardo Rocha 0,83%, Paulo Siufi, Amarildo e Salineiro 0,76%, Kemp, cel David e Valdir Gomes 0,70%, Antonieta, Onevan, Mara e Delegado Wellington 0,66%, Antonio João, Elenilton Dutra e Barbosinha 0,63%.

EM ABERTO  Nelsinho pode ter problemas na candidatura e sofrer desgastes pelas ações do Ministério Público . Quanto a Zeca do PT está inelegível. Abre-se espaço para o senador Pedro Chaves, que já  superou o senador  Moka nas pesquisas. As duas vagas poderão ser moedas de troca na composição das chapas majoritárias. Nada definido.

INDIGNAÇÃO   A Câmara Municipal de Chapadão do Sul desmoralizada na comunidade. Ignorando a realidade, só desistiu de aumentar o número de vereadores graças ao movimento apartidário contra a medida. Pior que a pretensão desastrosa foi a justificativa para retirada do projeto em 2ª. votação.  Mostra como anda o prestígio da classe política em todos os níveis.  

NOTA 10   Deputado Marcio Fernandes (PMDB) comemora a sanção da lei garantindo gratuidade do exame de trombofilia das mulheres férteis para a detecção de coágulos nas artérias que ameaçam a gestação. Beneficiará as mulheres entre 10-49 anos  com assistência na rede pública de saúde. Marcio pomoverá campanha de conscientização já em 2018.  

SACO SEM FUNDO  Se os Juízes de Direito e Promotores de Justiça podem, porque nós não podemos também usufruir do adicional de 20% ( R$6 mil) dos vencimentos do ‘auxílio   transporte? Essa a tese  da Defensoria Pública para aumentar seus ganhos no projeto  já aprovado pela Assembleia Legislativa. Como o bolo da arrecadação destinado à Defensoria cresce, inventa-se uma maneira de  engordar o ganho de cada um.   Como dizia Justo Veríssimo: “Eu quero é me arrumá! O resto que se dane!”

PERGUNTO  aos deputados estaduais se eles tem consciência da realidade que nos espera a curto e longo prazo? Neste ritmo de concessão de aumentos salariais e  vantagens que se incorporam aos vencimentos dos funcionários, vai sobrar pouco do que se arrecada para investimentos na saúde, segurança e outras áreas. E mais: como pagar as aposentadorias recheadas de penduricalhos? E será que os pretendentes ao legislativo estadual tem noção desta barbárie crescente? Estamos literalmente fritos!

APLAUSOS  para o delegado Ricardo Cubas Cesar, superintendente da Polícia Federal no MS. Diz que na prisão do traficante ou do ladrão de galinhas ninguém reclama – ao contrário quando se trata de um poderoso. Lembra: o poderoso dá  mais prejuízo até do que um assassino  que mata uma pessoa só, pois desvia verba pública matando 100, 500 ou mais. O que se roubou era para estar na saúde, nas estradas por exemplo.

FRANCAMENTE... O ambiente da eleição do ex-governador Andre na presidência do PMDB  lembrou-me dos eventos da época da Arena ( Aliança Renovadora Nacional). Sem vibração e aplausos exclusivos da torcida organizada. Frustrante a fala de André : não disse que é candidato e não fez referência ao episódio de sua prisão. O ex-deputado  Edison Giroto ( PR) era visto cumprimentando o pessoal na chegada do evento.    

‘ AQUELA LOUCURA’  Esse foi o termo pejorativo usado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB)  ao responder a pergunta se iria concluir a obra caríssima do controvertido aquário do pantanal.  Aliás,  essa herança da gestão anterior  inspirou uma conhecida frase: “Precisando de assistência médica - procure o aquário do pantanal”.

A VIDA como ela é. O ex-deputado e ex-prefeito de Dourados Laerte Tefila (70 anos)  é assessor de gabinete na Assembleia Legislativa. Usa ônibus e circula discretamente pelo saguão. Disse-me; sua aposentadoria inferior - a R$7 mil  não dá para as despesas pessoais e o recolhimento das multas administrativas remanescente de sua gestão.   

VERDADES  “O problema da extrema esquerda é que ela nunca esteve preocupada em ajudar os pobres, mas apenas em prejudicar os ricos.”  ( Júlio Bárbaro). “ A esquerda não acredita num mundo em que os pobres odeiam os ricos. Os excluídos odeiam não ter as mesmas chances dos ricos. Isso é diferente da velha luta de classes.” ( Thomas Friedman)

VINGANDO  Eleição em Curitiba em 2012.  Ratinho Jr. (PSC) e Gustavo Fruet (PDT) no 2º turno. Gleisi Hoffmann (chefe da Casa Civil) foi a TV. para apoiar Fruet ( família tradicional) e de nariz empinado disse : “Meu candidato tem nome e sobrenome”, numa  indireta a Ratinho Jr.  A fala magoou Ratinho Jr  que hoje aproveita a onda antipetista firmando-se como  candidato da Lava Jato. Tem chances de virar governador do Paraná.

“Os políticos de hoje são incapazes de resistir a pressão das pesquisas de opinião pública.” ( Garry Kasparov)

Amplavisão 1284

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