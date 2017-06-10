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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

DIA 10 DE JUNHO...DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 10/06/2017 às 14:13

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Língua tão rica e ultimamente três palavrinhas singelas e inúteis são pronunciadas : "Eu não sabia".
Interessante.Homens tão sábios e tão corruptos, esqueceram que a nossa Lingua Portuguesa apresenta mais palavras.Mais palavras e mais palavras!!!!!!!!!!

E por que, então só essas?

Puro engano que estas palavras são engolidas e sempre recheadas de um cinismo exemplar....

Nota-se a displicência com o dinheiro público e pouco caso com as mortes nos corredores dos hospitais; a falta de atendimento médico; a educação vilipendiada, estradas, rodovias, tudo que de interesse público e uso comum...

Pobre, esquecida e varrida a Literatura...Não faz parte da Língua?

Mas a Lingua Portuguesa, ela é soberana e quanto menos a usam se torna mais esplêndida e reveladora.

Ditatorial, às vezes...até quando em votações importantes,determinados representantes públicos se omitem, saem, se borrando, com medo de assumir o voto, ela se revela e grita aos ouvidos dos presentes, dos ausentes e dos inconsequentes...

E nas declarações, então...falsidade revelada..."Eu amo"

E não adianta enganar a Língua Portuguesa...Ela é mágica e prepotente!!!!!!!!!!!
 

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