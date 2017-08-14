Aquidauana...quais caminhos percorrerá?



Dúvida cruel.Não se sabe se está mais para "Malhação", "Senhora do Destino" ou "Novo Mundo"?

Uma incógnita dentro da incógnita das palavras.

O discurso gira.A realidade espanta, e o momento não satisfaz....

Ou se aproveita da crise e cresce ou vai de vez para sempre.

Muitas palavras.

O famoso inferno verbal das citações, dos elogios das repetições nada esclarece.Só confunde e cria uma atmosfera histriônica e cabotina.Mas o mundo gira assim.

Nada dos espantos diante das imagens.

O melhor é refletir em silêncio.Observando momentos,ações e situações.

Mais pensando sempre na "Força do Querer"

Se as titulações não bateram...houve a força da intenção...mas como dizem "O inferno está cheio das boa intenções!"