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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Aquidauana...quais caminhos percorrerá?

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 14/08/2017 às 11:21

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Dúvida cruel.Não se sabe se está mais para "Malhação", "Senhora do Destino" ou "Novo Mundo"?
Uma incógnita dentro da incógnita das palavras.
O discurso gira.A realidade espanta, e o momento não satisfaz....
Ou se aproveita da crise e cresce ou vai de vez para sempre.
Muitas palavras. 
O famoso inferno verbal das citações, dos elogios das repetições nada esclarece.Só confunde e cria uma atmosfera histriônica e cabotina.Mas o mundo gira assim.
Nada dos espantos diante das imagens.
O melhor é refletir em silêncio.Observando momentos,ações e situações.
Mais pensando sempre na "Força do Querer"
Se as titulações não bateram...houve a força da intenção...mas como dizem "O inferno está cheio das boa intenções!"

 

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