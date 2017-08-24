AQUIDAUANA/125 ANOS/FAÇO PARTE DESTA HISTÓRIA





...e de tantas outras histórias que esta Cidade tem para contar e já contou!



...Histórias de outras pessoas e de outros mundos, mas todas chegam, e aportam em Aquidauana, com todos os seus defeitos e qualidades;



...com todos os seus desfiles, com ou sem autoridades, mas não deixa de ser uma expectativa, em dois atos: os que estão do lado de lá e os do lado de cá!



E neste momento se faz lembrar com exposição das imagens sacras, de tempo de outrora, mas que carregam toda uma vida de fé, rezas e orações!



Altar de madeira sacra pelo ato contínuo das missas e das orações.



Lustres! Luminárias! Documentos com rezas ! Documentos que mostram a vida e a morte de cada cidadão, trazendo o ontem nas asas do hoje



É o povo que ora.Que pede! Reza e vota! E como não podia deixar de ser o famoso politicamente correto! Ou não?



Nas imagens, nos objetos e nos papéis é a vida do homem e da terra. É a batida de cada coração apresentada no calendário da inexorabilidade do tempo!



E eis que a cada ano, comemorações! Com ou sem novidades, mas comemorações.É um ato contínuo e repetitivo, mas sempre lembrando Aquidauana, com vacas e bois, bezerros...terra e pantanais....cada um que fique na sua, melhor assim, porque é assim que o mundo gira a não ser que a EDUCAÇÃO se revolte e tome pé da situação, e reinvidique tudo aquilo que lhe foi tomado, com juros e correção monetária, bem ao estilo BRASIL como já devia ser, ditando regras, leis e escolhas..., mas já se apresentou um bom começo, instituindo o Concurso Literário de Aquidauana, pela Câmara Municipal, onde “seleção de trabalhos inéditos” sobre poesias, contos e crônicas autenticou a força e o poder de um trabalho educativo e sábio. E que continue...inovando sempre e melhorando a cada ano, porque detalhes, minúcias nestes textos trabalhados, são aspectos extremamente sérios na astúcia verbal dos nossos jovens!

E a Prefeitura que motive e estimule sempre mais, com prêmios variados, porque a crise é apenas “Um Rito de passagem”. Assim como a andropausa e a menopausa...



Quanto aos PROFESSORES, a reverência ao ser que está sempre na plenitude do conhecimento e da sabedoria, porque ele é o ator principal, de um roteiro infinito! E sempre com perserverança, mas cobrando da EDUACAÇÃO a MUDANÇA e façam com que aconteça, sem arregaçar as mangas, mas explorando e esquadrinhando cérebros, neurônios e nervos que possam identificar no corpo de cada cidadão!



Quanto aos ALUNOS, agradecimentos também pela participação nos contos, crônicas e poesias.



Ecreveram seus textos. Mostraram suas ideias e retrataram, a vida de uma cidade incomum e diversificada! Que bom!

Quem redige um texto é digno de louvor!



Enfim não se pode esquecer que, segundo Louis de Bonald-1754/1840, A literatura é a expressão da sociedade,como a palavra é a expressão do homem.