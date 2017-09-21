

....é fugaz... passou...exalou no ar a presença.

O agora! O já, se faz presente...mas também, depois!

A tecnologia nos deixa sempre em alerta, quando erramos nas senhas, nos códigos de barra, nas impressões digitais...

E por que não transportamos para nossa sensibilidade o mesmo sinal de alerta, quando erramos nas senhas do afago, do carinho, do chamego, e do famoso mimimi... ...

Dizem assim: "- converso com você, "in box". Putz, não seria melhor, "converso com você, agora, já e quero ouvir sua voz, porque, só assim saberei do seu estado de alma." Voz, também é transparência, retrato, foto da vida! Ora, pois!

Depois...sempre depois!

O agora pode ser o sempre!

Uma história bem simples: O filho deitado ao lado da mãe bem doente..silencioso e encolhidinho..., quando a mãe falou para ele:"- Saia daqui! Vai trabalhar! Não quero você perto de mim.Estou impossibilitada de fazer qualquer coisa!

E ele assim falava:

"-Não vou desistir de você! E daqui eu não saio.Saio quando eu quiser!

E, hoje, ela relembra muito bem e com alegria, esse episódio caseiro, maternal e único. E comenta: "- Ele não saía de perto de mim e assim me falava: "não vou desistir de você !"

Encerrando, o já e agora, porque o depois já está chegando, eis um texto de Clarice Lispector: SAUDADE

" Saudade é um pouco de fome. Só passa quando se come a presença.Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco: quer-se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida."

"Ligue Já"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Maria de Lourdes Medeiros Bruno