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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

“Então vem, vamos embora que esperar não é saber...”

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 21/09/2017 às 11:16

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 ...e aí fomos na trilha  organizada pelo pelo Professor Luis Eugênio Arruda, pelos caminhos que só Aquidauana tem! E eis que surge o famoso Sítio Arqueológico CERA,bem diante dos nossos olhos, pés, pernas e  mãos.      No total aproveitamento pedagógico e como dizem e pensam os entendidos a famosa aula ao vivo e a cores!!!!!!!!!!

Com seu famoso sol coletivo e compartilhado, lá fomos nós, e os Alunos - da Escola Estadual Alziro Lopes-Guia Lopes da Laguna, Direção Jucileia Coelho : Professores Alessandro Vierma(Física) e Débora Freitas Brotto (Química)  na famosa caminhada pedagógica onde cada espaço natural e incomum foi explicado pelo Professor Luis Eugênio e acompanhando as explanações os que caminhavam, ou melhor, trilhavam por terras pantaneiras!

Outros momentos semelhantes foram também trabalhados pela equipe composta por:Gabriel Saldanha (Acadêmico de História); Victor Hugo Mariusso (Graduado emTurismo, Acadêmico de História e Mestre em História Social); João Carlos Raimundo ( Graduado em Engenharia Florestal e Mestrando) ; Luiz Eugênio de Arruda (Graduado e Mestre em História).

Da Escola Geraldo Afonso Garcia Andrey Scala, Gabriel Oliveira, Rebeca      Lemes,Lucas Nelson e Sandy Serpa.

Manhã, bem nossa! Aconchegante e com sol de rachar, mas mesmo assim todos prestando atenção, nas características da mata! O que fazer e o que não fazer? Como se proteger e proteger o espaço natural que nos cerca. Estudá-lo e entendê-lo, com características e peculiaridades.                         

Respeitar! Resguardar para depois aproveitar sem acabar!

Valeram as experiências. Valeram as explicações de cada Professor.Enfim valeu a vida por ser muito bem vivida por esses jovens maravilhosos e surpreendentes!

Obrigada!
 
Maria de Lourdes Medeiros Bruno  
 
BIBLIOGRAFIA:
                      
VANDRÉ,Geraldo – Pra não dizer que não falei de flores  

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