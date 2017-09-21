“Então vem, vamos embora que esperar não é saber...”

...e aí fomos na trilha organizada pelo pelo Professor Luis Eugênio Arruda, pelos caminhos que só Aquidauana tem! E eis que surge o famoso Sítio Arqueológico CERA,bem diante dos nossos olhos, pés, pernas e mãos. No total aproveitamento pedagógico e como dizem e pensam os entendidos a famosa aula ao vivo e a cores!!!!!!!!!!

Com seu famoso sol coletivo e compartilhado, lá fomos nós, e os Alunos - da Escola Estadual Alziro Lopes-Guia Lopes da Laguna, Direção Jucileia Coelho : Professores Alessandro Vierma(Física) e Débora Freitas Brotto (Química) na famosa caminhada pedagógica onde cada espaço natural e incomum foi explicado pelo Professor Luis Eugênio e acompanhando as explanações os que caminhavam, ou melhor, trilhavam por terras pantaneiras!

Outros momentos semelhantes foram também trabalhados pela equipe composta por:Gabriel Saldanha (Acadêmico de História); Victor Hugo Mariusso (Graduado emTurismo, Acadêmico de História e Mestre em História Social); João Carlos Raimundo ( Graduado em Engenharia Florestal e Mestrando) ; Luiz Eugênio de Arruda (Graduado e Mestre em História).

Da Escola Geraldo Afonso Garcia Andrey Scala, Gabriel Oliveira, Rebeca Lemes,Lucas Nelson e Sandy Serpa.

Manhã, bem nossa! Aconchegante e com sol de rachar, mas mesmo assim todos prestando atenção, nas características da mata! O que fazer e o que não fazer? Como se proteger e proteger o espaço natural que nos cerca. Estudá-lo e entendê-lo, com características e peculiaridades.

Respeitar! Resguardar para depois aproveitar sem acabar!

Valeram as experiências. Valeram as explicações de cada Professor.Enfim valeu a vida por ser muito bem vivida por esses jovens maravilhosos e surpreendentes!

Obrigada!



Maria de Lourdes Medeiros Bruno



BIBLIOGRAFIA:



VANDRÉ,Geraldo – Pra não dizer que não falei de flores