Chuvas para que te quero?



Quero, para molhar as minhas tristeza... e também levá-las correntezas abaixo....

Quero, para sentir o cheiro da saudade! E saudade tem cheiro?

Lógico que tem!

É um cheiro certeiro que vai para dentro da alma e nos sentir o coração!...

Quero a chuva do momento! Dos amigos! Da terra do sol e do mar !

Quero a chuva com o barulho: do tempo perdido, do amigo escondido e de todo o perigo!

Quero a chuva que nos faz sentir mais fortes e felizes no cheiro fresco da água no chão...

A chuva dos pássaros ligeiros! Dos voos certeiros e de todos os deslizes!

Enfim....Quero a chuva, mas a que olha e molha e depois vai embora...com ou sem demora!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno