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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Chuvas para que te quero?

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 25/09/2017 às 09:14

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Quero, para molhar as minhas tristeza... e também levá-las correntezas abaixo....
Quero, para sentir o cheiro da saudade! E saudade tem cheiro?
Lógico que tem! 
É um cheiro certeiro que vai para dentro da alma e nos sentir o coração!...
Quero a chuva do momento! Dos amigos! Da terra do sol e do mar ! 
Quero a chuva com o barulho: do tempo perdido, do amigo escondido e de todo o perigo!
Quero a chuva que nos faz sentir mais fortes e felizes no cheiro fresco da água no chão...
A chuva dos pássaros ligeiros! Dos voos certeiros e de todos os deslizes!
Enfim....Quero a chuva, mas a que olha e molha e depois vai embora...com ou sem demora!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

 

 

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