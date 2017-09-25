Chuvas para que te quero?

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Quero, para molhar as minhas tristeza... e também levá-las correntezas abaixo....
Quero, para sentir o cheiro da saudade! E saudade tem cheiro?
Lógico que tem!
É um cheiro certeiro que vai para dentro da alma e nos sentir o coração!...
Quero a chuva do momento! Dos amigos! Da terra do sol e do mar !
Quero a chuva com o barulho: do tempo perdido, do amigo escondido e de todo o perigo!
Quero a chuva que nos faz sentir mais fortes e felizes no cheiro fresco da água no chão...
A chuva dos pássaros ligeiros! Dos voos certeiros e de todos os deslizes!
Enfim....Quero a chuva, mas a que olha e molha e depois vai embora...com ou sem demora!
Maria de Lourdes Medeiros Bruno
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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