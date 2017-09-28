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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

A Vida Na Arte!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 28/09/2017 às 13:45

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No dia 26 de setembro, das 13.30 às 17 horas,a criatividade se fez soberana, na Disciplina de Fundamentos e Práticas do Ensino das Artes Visuais, ministrada pela Doutora Ana Lúcia Gomes da Silva, onde alunas do sexto semestre de Pedagogia (CEUA) criaram textos e fantoches em toda magia, encanto e cor, assim como textos voltados para modernidade, onde os mais variados assuntos permeiam e se fazem presentes nesta sociedade dinâmica e convusilva.

Criar textos é t...udo de bom, principalmente, quando se dá trégua aos celulares, que fazem parte de uma sociedade com todo aparato tecnológico, com assuntos fortes e presentes: bullyng, homossexualismo, respeito à ideia do outro, aves, como o chupim, aproveitador e folgado, casar ou não casar..."eis a questão": enfim...tudo que incomoda e transforma ideias e comportamentos.

E criaram textos, personagens na forma dos bonecos de pano e de papelão, trabalhando o diálogos e as falas cotidianas.Os momentos lúdicos e mágicos do famoso contexto gramatical e literário!
Confeccionaram bonecas e bonecos. Trabalharam cabelos, mãos e pernas...o corpo da criação! Mesclaram cores! Variaram materiais! Observaram detalhes e movimentos! 

Interagiram! Trocaram ideias e sugestões artísticas durante a tarde onde a Arte se tornou Arte e fez artes!

Obrigada! E se quiserem viajar...Eu tenho a mala pantaneira que vocês já conheceram!

É só abri-la e lá vamos NÓS!!!!!!!!

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