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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Professor: Faça Voar o Cisne Que Há em Você!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 16/10/2017 às 15:17

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Voe, mas voe alto...bem alto, sem medo de cair, porque cisne não cai! É lindo!Forte e belo!
Nada do medo das alturas! Não nascemos com ele e a altura sabemos como alcança-la!         
Sim...para o PROFESSOR há muitas alturas! Há da sala de aula, a famosa sala do lar (educação familiar), da sociedade e do mundo, porque hoje imaginam que todas as soluções estão nas nossas escolas! Também nada se deseja resolver ! E nem interessa, porque o assunto acaba!
Não deixe que ninguém faça-o sentir como um patinho feio!
É o desejo intrínseco de quase todos que desejam o poder constante!
Dobra-se a carga horário, mas sem o salário correspondente! Meta-lhes as asas e as faça ruflar diante dos olhos de quem fez isso e de quem aprova para continuar no poder, seja qual partido for!
Esvoaçar e com muito barulho é sempre bom!
Cisne, além de belo é inteligente e nobre! Altivo também!
Não se dobre diante daquele que de nada entende e palpita!
Seja, então, um cisne!!!!!!!!!

 

 

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