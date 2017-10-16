Professor: Faça Voar o Cisne Que Há em Você!

Voe, mas voe alto...bem alto, sem medo de cair, porque cisne não cai! É lindo!Forte e belo!

Nada do medo das alturas! Não nascemos com ele e a altura sabemos como alcança-la!

Sim...para o PROFESSOR há muitas alturas! Há da sala de aula, a famosa sala do lar (educação familiar), da sociedade e do mundo, porque hoje imaginam que todas as soluções estão nas nossas escolas! Também nada se deseja resolver ! E nem interessa, porque o assunto acaba!

Não deixe que ninguém faça-o sentir como um patinho feio!

É o desejo intrínseco de quase todos que desejam o poder constante!

Dobra-se a carga horário, mas sem o salário correspondente! Meta-lhes as asas e as faça ruflar diante dos olhos de quem fez isso e de quem aprova para continuar no poder, seja qual partido for!

Esvoaçar e com muito barulho é sempre bom!

Cisne, além de belo é inteligente e nobre! Altivo também!

Não se dobre diante daquele que de nada entende e palpita!

Seja, então, um cisne!!!!!!!!!