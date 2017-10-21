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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

“NATUREZA TRANSFORMANDO PESSOAS”

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 21/10/2017 às 17:09

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Com este slogan o fotógrafo Daniel de Granville percorreu espaços fotográficos pantaneiros, mostrando aves, répteis e tantas outras espécies  que  só nos  fazem bem: aos olhos, ao corpo e à alma.

Extremamente didático e perceptivo Daniel nos levou aos rios, e aos  céus,  no suave clicar da máquina fotográfica, mostrando a uma plateia dos alunos e professores do Curso Técnico em Comunicação Visual, da Escola Estadual Coronel Alves Ribeiro,Aquidauana/MS, a arte de captar imagens com arte, seriedade e competência.

E conhecedor das nossas riquezas  tem um espaço das imagens, na Cidade de Bonito, com o nome de Photo In Natura, onde trabalha com sua equipe, a excelência do ambiente pantaneiro, nosso tesouro visual.

Com prêmios variados, Daniel nos deixou algumas dicas para quem deseja fotografar a natureza com respeito e responsabilidade:

Eis:

  1. - Estude sobre fotografias e temas naturais;​
  2. - Respeitar as coisas da natureza (ética);​
  3. - Organizar detalhes com antecedência;​
  4. - Compartilhar conhecimentos e informações;​
  5. - Dê exemplos ao fotografar (seja legal);
  6. - Cuide da  saúde  e da segurança;​
  7. - Exija de si mesmo e avalie seu trabalho;​
  8. - Inspire-se por fotógrafos que admira;
  9. - Valorize seu trabalho e o  mercado;´
  10.  - Proteja seu acervo.

​           Ao Daniel de Granville os nossos agradecimentos pela excelente palestra sobre fotografia e ao Rhobson, do Jornal Pantaneiro, pela presença e também pelo convite.

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