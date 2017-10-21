“NATUREZA TRANSFORMANDO PESSOAS”

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Com este slogan o fotógrafo Daniel de Granville percorreu espaços fotográficos pantaneiros, mostrando aves, répteis e tantas outras espécies que só nos fazem bem: aos olhos, ao corpo e à alma.
Extremamente didático e perceptivo Daniel nos levou aos rios, e aos céus, no suave clicar da máquina fotográfica, mostrando a uma plateia dos alunos e professores do Curso Técnico em Comunicação Visual, da Escola Estadual Coronel Alves Ribeiro,Aquidauana/MS, a arte de captar imagens com arte, seriedade e competência.
E conhecedor das nossas riquezas tem um espaço das imagens, na Cidade de Bonito, com o nome de Photo In Natura, onde trabalha com sua equipe, a excelência do ambiente pantaneiro, nosso tesouro visual.
Com prêmios variados, Daniel nos deixou algumas dicas para quem deseja fotografar a natureza com respeito e responsabilidade:
Eis:
Ao Daniel de Granville os nossos agradecimentos pela excelente palestra sobre fotografia e ao Rhobson, do Jornal Pantaneiro, pela presença e também pelo convite.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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