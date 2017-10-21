“NATUREZA TRANSFORMANDO PESSOAS”

Com este slogan o fotógrafo Daniel de Granville percorreu espaços fotográficos pantaneiros, mostrando aves, répteis e tantas outras espécies que só nos fazem bem: aos olhos, ao corpo e à alma.

Extremamente didático e perceptivo Daniel nos levou aos rios, e aos céus, no suave clicar da máquina fotográfica, mostrando a uma plateia dos alunos e professores do Curso Técnico em Comunicação Visual, da Escola Estadual Coronel Alves Ribeiro,Aquidauana/MS, a arte de captar imagens com arte, seriedade e competência.

E conhecedor das nossas riquezas tem um espaço das imagens, na Cidade de Bonito, com o nome de Photo In Natura, onde trabalha com sua equipe, a excelência do ambiente pantaneiro, nosso tesouro visual.

Com prêmios variados, Daniel nos deixou algumas dicas para quem deseja fotografar a natureza com respeito e responsabilidade:

Eis:

- Estude sobre fotografias e temas naturais;​ - Respeitar as coisas da natureza (ética);​ - Organizar detalhes com antecedência;​ - Compartilhar conhecimentos e informações;​ - Dê exemplos ao fotografar (seja legal); - Cuide da saúde e da segurança;​ - Exija de si mesmo e avalie seu trabalho;​ - Inspire-se por fotógrafos que admira; - Valorize seu trabalho e o mercado;´ - Proteja seu acervo.

​ Ao Daniel de Granville os nossos agradecimentos pela excelente palestra sobre fotografia e ao Rhobson, do Jornal Pantaneiro, pela presença e também pelo convite.