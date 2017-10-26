“ONDE VOCÊ QUER IR MEU BEM / DIGA LOGO PARA EU IR TAMBÉM”

E assim Valdely Nogueira Mendes e seu afinado Coral dos alunos do Cejar nos levaram à lugares onde só a imaginação musical pode nos levar : “Cheguei na beira da praia/Onde as ondas se espáia..e aí mesmo “espáia” toda a nossa felicidade, por estarmos ali, ouvindo canções que nos remetem a um universo do Brasil ainda tem jeito através das vozes harmoniosas e afinadas dos jovens cantores, com uma seleção maravilhosa, carregada de um costumeiro bom gosto capaz de acabar com qualquer tristeza, dor ou sofrimento, porque o “CUITELINHO” já pousou!

É o famoso refrigério através das notas e sons musicais!

É um conforto que a vida nos oferece, por um curto espaço de tempo, mas oferece !

E aí vem “CANTO DO POVO DE UM LUGAR” de Caetano Veloso onde a letra nos conduz ao “Fim de tarde a terra cora/E a gente chora/Porque finda a tarde”, mas as nossas vontades do que é melhor não findam como a tarde, pelo contrário, sempre começando de novo.

Já a nossa maestrina, Valdely e seus cantores continuam a trajetória, trabalhando a imaginação da plateia e musicando o coração de cada um .

O repertório foi variado e escolhido com carinho, como sempre e muito bem apresentado, refletindo, assim a delicadeza e o bom gosto de quem escolhe e de quem canta!

Eis algumas das canções apresentadas: “O UIURAPURU”-FOLCLORE AMAZONENSE, “CUINTAIPORÃ”-GERALDO ESPÍNDOLA, “CARINHOSO”- PIXINGUINA FLAUTA...e por aí vão as letras e as músicas de um Coral cor do céu!

Valdely e seus cantores os nossos agradecimentos!

Tudo valeu!

“E a gente chora”, porque tudo aconteceu no dia 25 de outubro...e o dia já acabou!

