Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:36

Buscar

Últimas notícias
X

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

“ONDE VOCÊ QUER IR MEU BEM / DIGA LOGO PARA EU IR TAMBÉM”

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 26/10/2017 às 20:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

E assim Valdely Nogueira Mendes e seu  afinado Coral dos alunos do Cejar nos levaram à lugares onde só a imaginação musical pode nos levar : “Cheguei na beira da praia/Onde as ondas se espáia..e aí mesmo “espáia” toda a nossa felicidade, por estarmos ali,  ouvindo canções que nos remetem a um universo do Brasil ainda tem jeito através das vozes harmoniosas e afinadas dos jovens cantores, com uma seleção maravilhosa, carregada de um costumeiro bom gosto capaz de acabar com qualquer tristeza, dor ou sofrimento, porque o “CUITELINHO” já pousou!
É o famoso refrigério através das notas e sons musicais!
É um conforto que a vida nos oferece, por um curto  espaço  de tempo, mas oferece !

E aí vem “CANTO DO POVO DE UM LUGAR” de Caetano Veloso onde a letra nos conduz ao “Fim de tarde a terra cora/E a gente chora/Porque finda a tarde”, mas as nossas vontades do  que é melhor não findam como a tarde, pelo contrário, sempre começando de novo.  
Já a nossa maestrina, Valdely e seus cantores continuam a trajetória, trabalhando a imaginação da plateia e musicando o coração de cada um .
O repertório foi variado e escolhido com carinho, como sempre e muito bem apresentado, refletindo, assim a delicadeza e o bom gosto de  quem escolhe e de quem canta!
Eis algumas das canções apresentadas: “O UIURAPURU”-FOLCLORE AMAZONENSE, “CUINTAIPORÃ”-GERALDO ESPÍNDOLA, “CARINHOSO”- PIXINGUINA FLAUTA...e por aí vão as letras e as músicas de um Coral cor do céu!
Valdely e seus cantores os nossos agradecimentos!
Tudo valeu!
“E a gente chora”, porque tudo aconteceu no  dia 25 de outubro...e o dia já acabou!
  

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Ai de ti, AQUIDAUANA!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Educação Aos Cacos Refletida No Copo...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Temos gingado e muita técnica.... E não temos medo....

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

11º Encontro dos ex-alunos do CERA (Centro de Educação Rural de Aquidauana) Maracaju/MS.

Publicidade

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

"Beijaflorando"

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo