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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Estudo de caso

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 06/12/2017 às 11:21

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É o que deve ser feito com cada futuro candidato, nas próximas eleições:
perfil do candidato( o que já fez de bom – se é que... ;
                                                                                                                 
como foi a trajetória política, no mandato, eliminando-se:  abanos de mãos, beijinhos, tapinhas nos ombros, doações de refrigerantes e bolos baratos – mas glacê do que bolo, atrasos em eventos, com aquela esfarrapada desculpa que  outros compromissos se fizeram presentes;

frases feitas, tais como:

“respeito o meu eleitor”, “professor deve ser mais valorizado”, e por aí vão algumas frases que dariam um belo tratado, porque  na hora de votar projetos ou leis polêmicas ou votam contra ou desaparecem com as tradicionais desculpas congeladas e fora de qualquer validade, tais como:

“O Estado não aguentará...Vai quebrar!”;

“O futuro dirá”

“Emendas de minha autoria foram aprovadas!” E daí não é o trabalho ou função? Está lá para quê?

“Eu amo! ...”Eua amo!”...”Eu amo!”...

Ama o quê? Ama quem?

Jeito curioso de amar!!!!!!!!!!!!!!!

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