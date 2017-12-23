Era uma vez......

....."jovens tardes de domingo", onde queimaram todas as ".....fortes emoções" e não se viu a "linha do horizonte"....

E nem deixaram percorrer as "curvas da estradas de Santos".....

Impressionante a falta do ineditismo e a presença da mesmice..

Cansativo e monótono e nem forçando a barra .....

Um azul sem ser real.....sapatos brancos.....e até sem os "caracóis dos teus cabelos" deram lugar a uma chapinha totalmente artificial....

Letras e músicas já conhecidas e decoradas.....

Bem que a novidade musical poderia aparecer brindando o público, com outros temas e novas fortes emoções e canções......

Imagina-se um cansaço real.....com a fraqueza melódica.....

Nada de novo......um cenário sem novas luzes para se apreciar "eu quero apenas olhar os campos"......

E nem Jesus Cristo ficou e nem olhou para o eu estou aqui!!!!!

Simplesmente observou e disse : "- Fui!!!!!!"