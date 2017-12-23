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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Era uma vez......

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 23/12/2017 às 17:40

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....."jovens tardes de domingo", onde queimaram todas as ".....fortes emoções" e não se viu a "linha do horizonte"....
E nem deixaram percorrer as "curvas da estradas de Santos".....
Impressionante a falta do ineditismo e a presença da mesmice..
Cansativo e monótono e nem forçando a barra .....
Um azul sem ser real.....sapatos brancos.....e até sem os "caracóis dos teus cabelos" deram lugar a uma chapinha totalmente artificial....
Letras e músicas já conhecidas e decoradas.....
Bem que a novidade musical poderia aparecer brindando o público, com outros temas e novas fortes emoções e canções......
Imagina-se um cansaço real.....com a fraqueza melódica.....
Nada de novo......um cenário sem novas luzes para se apreciar "eu quero apenas olhar os campos"......
E nem Jesus Cristo ficou e nem olhou para o eu estou aqui!!!!!
Simplesmente observou e disse : "- Fui!!!!!!"

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