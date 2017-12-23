Era uma vez......

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
....."jovens tardes de domingo", onde queimaram todas as ".....fortes emoções" e não se viu a "linha do horizonte"....
E nem deixaram percorrer as "curvas da estradas de Santos".....
Impressionante a falta do ineditismo e a presença da mesmice..
Cansativo e monótono e nem forçando a barra .....
Um azul sem ser real.....sapatos brancos.....e até sem os "caracóis dos teus cabelos" deram lugar a uma chapinha totalmente artificial....
Letras e músicas já conhecidas e decoradas.....
Bem que a novidade musical poderia aparecer brindando o público, com outros temas e novas fortes emoções e canções......
Imagina-se um cansaço real.....com a fraqueza melódica.....
Nada de novo......um cenário sem novas luzes para se apreciar "eu quero apenas olhar os campos"......
E nem Jesus Cristo ficou e nem olhou para o eu estou aqui!!!!!
Simplesmente observou e disse : "- Fui!!!!!!"
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS