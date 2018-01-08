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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Chegou????????

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 08/01/2018 às 11:46

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Nem deu ainda para notar!

Tudo continua, na mesma!

Tal qual a letra ....”a mesma praça...o mesmo banco....”

E nenhuma novidade.Apenas no calendário...Pequena, mas que inspira a pequenas esperanças em esperanças pequenas.

E como mudar, fazendo sempre as mesmas coisas?

Votando sempre nos mesmos, com as mesmas caras de pau, mentindo e enrolando eleitores e cidadãos?

Fala-se tanto na palavra mudança, mas na hora H.Tudo volta ao normal da anormalidade!

Mas, acende-se  o famoso rojão, não o do final de ano, mas o  da eleição, onde o eleitor terá a oportunidade de se refazer diante dele mesmo, priorizando a qualidade da  própria vida.

Reclamações, às vezes já passaram do tempo de validade.Estão perdidas no cinismo de quem as ouve.E no pouco caso daqueles que poderiam resolver, mas...

“É assim que o mundo gira” Como dizem.

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