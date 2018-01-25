“O FUTURO NÃO EXISTE.É A DECORRÊNCIA DO PRESENTE.”

É assim mesmo.

Vivemos o presente e loguinho o novo presente se fará presente!

O futuro sempre será o novo presente!

Como está a cidade onde mora?

Educação? No topo das atitudes com profissionais habilitados e capacitados no comando da pasta?

Novos projetos nas pautas das reuniões? Não predominam mais acordos políticos e partidários?

A modernidade se faz atuante na vida dos profissionais das salas de aula e também nos salários?

Saúde? Tudo nos conformes dos atendimentos e socorros?

Higiene? Limpeza?

Corrupção, nem pensar! Fato passado e enterrado? Todos os corruptos presos? Bens bloqueados? Dinheiro roubado devolvido?

Segurança, maravilhosa? O cidadão comum e de bem...livre? Feliz sem problemas com as balas perdidadas, assaltos ...sequestros?

Se para todas as perguntas as respostas forem positivas levadas ao estar bem do cidadão comum, então tudo se encaminhará para momentos satisfatórios de vida do homem comum.Mas se não for...Esse apropalado futuro, se é que ele existe, será como?

“Quando o futuro chega, ele já é presente!

E o que temos de presente? Novos líderes, não só transparentes, como também competentes?

Futuro! Um presente a se pensar!