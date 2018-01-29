“ É MAIS UM MOMENTO DE REFLEXÃO QUE COMEMORAÇÃO”

Comemorar o quê?

Todas as expectativas do cidadão brasileiro desrespeitadas e ignoradas, diante de um longo espaço de tempo e chegou exatamente no lugar onde tinha que chegar.

Nem pensar em partidos ou nos partidos, mas sim, nos homens que administram, governam e deveriam conduzi-lo para o bem.

E se não o fazem o cidadão comum sofre, pena e morre neste cenário, onde todos querem ser protagonistas, mas são, na verdade, antagonistas: inimigos do povo.... E os que administraram, também...

Não examinam as necessidades essenciais do trabalhador.

Distribuem o dinheiro do contribuinte sem a menor cerimônia.E o falam e conduzem no “toma lá dá cá” ou então na famosa frase: “-dinheiro na mão, calcinha no chão”.

Ofendem a todo momento o ser humano comum, honesto e correto.

Não há o que comemorar.O país não mudará da noite para o dia e os problemas não serão resolvidos, num simples estalar dos dedos. Desordens, assim, não se acomodarão, na paz exemplar, que já vem de um longo tempo...e põe longo nisso...

Homens públicos que deveriam ser públicos entregam-se aos acordos familiares, aos amigos que lhes interessa e convêm, não se comprometendo com a nação. E muito menos com seus eleitores.

Plataformas, planos de governo, e as propostam estão nos papéis é lá deverão ficar: para todo o sempre. O povo nunca precisou - pensam, pensaram, e continuarão pensando.

Comemorar o quê?

Quem faz o quê?

Como indicar para algum cargo público alguém que traz consigo uma culpa no cartório? E as exigências naturais para tal função?

E quais caminhos tomar?

E as oportunidades surgem :

- eleições: estão chegando e aí o eleitor que se prepare, sabendo escolher quem vai dirigir, as nossas vidas. Remédios amargos tomam-se sempre! Mas e os efeitos! Até agora não aparecerem. O diagnóstico é sempre o mesmo...já se sabe “decor e salteado”. Escolhas são escolhas!:

- informações e esclarecimentos no grande palco midiático. Resta filtrá-los e confirmá-los.;

- cobranças, com mais frequência cada ação pública de cada candidato (antes nas campanhas e nos mandatos).Transparência e honestidade...sem comentários.. Quem se elegeu para qualquer público, com o voto popular, deve ficar no cargo para o qual foi eleito! Nada das famosas barganhas!!!!!!!!!!

- atenção constante! Participação a todo momento e oportunidades!

Enfim, não se coloca que o voto deve ser respeitado e as propostas colocadas em prática?

Então está na hora do eleitor se valer de todos os seus direitos de cidadão!