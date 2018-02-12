Maria de Lourdes Medeiros Bruno
É para acabar, sim?
Num calorão, onde em Aquidauana cada um tem o seu sol, cortando as árvores, de qualquer maneira, só por causa das folhas que caem?
Tenha santa paciência?
E a fiscalização como fica? E o meio ambiente emudece e não se toma atitudes? Só a de cortar as árvores?
Que cidade é esta?...
O Mundo grita por árvores! Reverencia sombras e Aquidauana faz justamente o contrário?
E o ninhos dos pássaros ?
Os próprios pássaros?
Já não chega disputar as calçadas com as bicicletas, que vem em toda velocidade e ai de quem encontra com os famosos ciclistas, nas esquinas...Acidente na certa!
Agora mais essa....
É o fim daquela que um dia foi princesa!!!!!!!!!
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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