É para acabar, sim?

Num calorão, onde em Aquidauana cada um tem o seu sol, cortando as árvores, de qualquer maneira, só por causa das folhas que caem?

Tenha santa paciência?

E a fiscalização como fica? E o meio ambiente emudece e não se toma atitudes? Só a de cortar as árvores?

Que cidade é esta?...

O Mundo grita por árvores! Reverencia sombras e Aquidauana faz justamente o contrário?

E o ninhos dos pássaros ?

Os próprios pássaros?

Já não chega disputar as calçadas com as bicicletas, que vem em toda velocidade e ai de quem encontra com os famosos ciclistas, nas esquinas...Acidente na certa!

Agora mais essa....

É o fim daquela que um dia foi princesa!!!!!!!!!