De perfil ou de frente....sempre máscara! Escondendo um mistério do fascínio, "...do quem sou eu"?

O que penso e o que faço?

Por que usar máscaras, só no carnaval?

E se fosse costumeiro usar máscaras? O que pensariam? O que fariam com quem usasse costumeiramente as máscaras?

E há pessoas que nem precisariam usá-las!!!!!!!!

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