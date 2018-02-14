Maria de Lourdes Medeiros Bruno
De perfil ou de frente....sempre máscara! Escondendo um mistério do fascínio, "...do quem sou eu"?
O que penso e o que faço?
Por que usar máscaras, só no carnaval?
E se fosse costumeiro usar máscaras? O que pensariam? O que fariam com quem usasse costumeiramente as máscaras?
E há pessoas que nem precisariam usá-las!!!!!!!!
...
MARIA DE LOURDES MEDEIROS BRUNO
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
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Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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