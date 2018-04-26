Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:27

Buscar

Últimas notícias
X

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

"Ser feliz é gostar de viver!"

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 26/04/2018 às 21:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


Muito bem apropriado é um dos conceitos sobre "O ser feliz.." onde retrata a importância deste aspecto na vida de cada um de nós e principalmente evidenciando que a felicidade está em cuidar bem de si próprio, e numa tentativa bem difícil, mas bem difícil, mesmo, de entender o outro e que todos temos grandes limitações, que por vezes nos barram e nos impedem de muitas coisas.Mas e daí?
Os aspectos acima nos barrariam no encon...tro da felicidade? 
De certa forma, não.Vai depender de como administraríamos o obstáculo apresentado?
E como será encarado?
Cabe a cada um de nós rever planos e ações de uma possível atitude diante da vida e de si próprio e lembrando que ninguém muda ninguém.
Verdade?

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Ai de ti, AQUIDAUANA!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Educação Aos Cacos Refletida No Copo...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Temos gingado e muita técnica.... E não temos medo....

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

11º Encontro dos ex-alunos do CERA (Centro de Educação Rural de Aquidauana) Maracaju/MS.

Publicidade

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

"Beijaflorando"

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo