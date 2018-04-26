"Ser feliz é gostar de viver!"



Muito bem apropriado é um dos conceitos sobre "O ser feliz.." onde retrata a importância deste aspecto na vida de cada um de nós e principalmente evidenciando que a felicidade está em cuidar bem de si próprio, e numa tentativa bem difícil, mas bem difícil, mesmo, de entender o outro e que todos temos grandes limitações, que por vezes nos barram e nos impedem de muitas coisas.Mas e daí?

Os aspectos acima nos barrariam no encon...tro da felicidade?

De certa forma, não.Vai depender de como administraríamos o obstáculo apresentado?

E como será encarado?

Cabe a cada um de nós rever planos e ações de uma possível atitude diante da vida e de si próprio e lembrando que ninguém muda ninguém.

Verdade?