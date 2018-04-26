"Ser feliz é gostar de viver!"

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Muito bem apropriado é um dos conceitos sobre "O ser feliz.." onde retrata a importância deste aspecto na vida de cada um de nós e principalmente evidenciando que a felicidade está em cuidar bem de si próprio, e numa tentativa bem difícil, mas bem difícil, mesmo, de entender o outro e que todos temos grandes limitações, que por vezes nos barram e nos impedem de muitas coisas.Mas e daí?
Os aspectos acima nos barrariam no encon...tro da felicidade?
De certa forma, não.Vai depender de como administraríamos o obstáculo apresentado?
E como será encarado?
Cabe a cada um de nós rever planos e ações de uma possível atitude diante da vida e de si próprio e lembrando que ninguém muda ninguém.
Verdade?
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS