Mães Que Me Rodeiam...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
São lindas perspicazes e alertas! Inteligência, nem se fala!
Enxergam longe e muito longe!
Sabem das coisas, antes da própria mídia e sempre com o sorrisinho da Mona Lisa ou com a gargalhada sonora e colorida!
E não adianta tentar enganá-las.Descobrem antes!...
São lindas! Magnânimas!
Professoras universitárias! Donas de cartórios! Professoras nas escolas públicas! Modernas e atuais! Com opiniões formadas e fortes nas ideias! Sempre souberam o fazer na hora e no momento certos!
Entendidas da gastronomia e de nutrição! Uma aliada à outra! Degustam o tempo! Mudam os temperos do infinito!
Conhecem o mundo e as cores da vida!
Dão lições de conhecimento e sabedoria!
E mesmo que distantes geograficamente a tecnologia aproxima e os pensamentos se encontram.
Eis um bom momento, para lembrar que sempre os nossos momentos a elas pertencem!
E quem a mãe já fez o ritual da passagem, alugue a mais próxima! Elas vão gostar!
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
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Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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