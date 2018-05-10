Mães Que Me Rodeiam...



São lindas perspicazes e alertas! Inteligência, nem se fala!

Enxergam longe e muito longe!

Sabem das coisas, antes da própria mídia e sempre com o sorrisinho da Mona Lisa ou com a gargalhada sonora e colorida!

E não adianta tentar enganá-las.Descobrem antes!...

São lindas! Magnânimas!

Professoras universitárias! Donas de cartórios! Professoras nas escolas públicas! Modernas e atuais! Com opiniões formadas e fortes nas ideias! Sempre souberam o fazer na hora e no momento certos!

Entendidas da gastronomia e de nutrição! Uma aliada à outra! Degustam o tempo! Mudam os temperos do infinito!

Conhecem o mundo e as cores da vida!

Dão lições de conhecimento e sabedoria!

E mesmo que distantes geograficamente a tecnologia aproxima e os pensamentos se encontram.

Eis um bom momento, para lembrar que sempre os nossos momentos a elas pertencem!

E quem a mãe já fez o ritual da passagem, alugue a mais próxima! Elas vão gostar!