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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Mães Que Me Rodeiam...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 10/05/2018 às 17:26

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São lindas perspicazes e alertas! Inteligência, nem se fala!
Enxergam longe e muito longe! 
Sabem das coisas, antes da própria mídia e sempre com o sorrisinho da Mona Lisa ou com a gargalhada sonora e colorida!
E não adianta tentar enganá-las.Descobrem antes!...
São lindas! Magnânimas! 
Professoras universitárias! Donas de cartórios! Professoras nas escolas públicas! Modernas e atuais! Com opiniões formadas e fortes nas ideias! Sempre souberam o fazer na hora e no momento certos!
Entendidas da gastronomia e de nutrição! Uma aliada à outra! Degustam o tempo! Mudam os temperos do infinito! 
Conhecem o mundo e as cores da vida!
Dão lições de conhecimento e sabedoria!
E mesmo que distantes geograficamente a tecnologia aproxima e os pensamentos se encontram.
Eis um bom momento, para lembrar que sempre os nossos momentos a elas pertencem!
E quem a mãe já fez o ritual da passagem, alugue a mais próxima! Elas vão gostar!

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