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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

PASSARINHANDO

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 14/05/2018 às 11:14

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No dia 5 de maio, foi o Global Big Day, onde o grupo observou as variadas espécies dos mais coloridos pássaros, na Cidade de Jardim/MS, acontecendo  em todos os países que se preocupam em  em preservá-los.

A atividade, coordenada pelo Biólogo e Guia de Turismo Edson Moroni, teve seu início no trajeto que se chegava ao Cemitério dos Heróis, onde a cada pássaro era fotografado, prestando atenção nas cores das plumagens e das penas e também no canto de cada um. Por que não trinado?

O trajeto durou 2, (duas horas) e 40 (minutos), percorrendo 2,3 quilômetros, com uma temperatura amena, e um sol que aparecia e sumia... Algumas espécies fotografadas com explicações sobre o habitat das mesmas: aracuã-pantanal, garça-branca, maria-faceira, tapicuru, etc. Colorido e muito, com surpresas visuais: uma anta que nem se importou com os humanos e a famosa caranguejeira, passeando no seu habitat.Os intrusos  éramos nós....Mas estávamos bem orientados pelo nosso coordenador.Sem problemas.

Já, no Buraco das Araras o percurso durou 1 hora (s), 39 (minuto)s, com a distância de 1,3 quilômetros, envolvendo mais um caminho, onde o foco principal era a arara, completmentando uma paisagem onde o verde e o arenito se misturavam. Vegetação típica e chamativa aos olhos dos mais distraídos.

Um espetáculo diferente, quando se observa o voo . Sincronia e cores complementavam o tradicional som peculiar de cada uma.

Continuando os momentos do Big Day, outros espaços se seguiram, tais como entrada do Prata (0.30 minuto(s) / 0,56(quilômetro(s) com ema, gavião-caboclo, quero-quero e o chimango). Em seguida Rio da Prata, fazenda Lagoa Grande e o Balneário do Seu Assis. Na média aproximada de 20 a 30(s) minutos, apresentando um quadro bem colorido das aves, com a variedade peculiar: urubu, gralha picaça,catatau, sanhaqço cinzento,bandoleto, mutum de penacho...entre outros...

No que se refere à quilometragem na média de 0.8 a 56 quilômetros. Em nada cansativo porque os momentos eram muito ricos e em nada a pressa se fez presente.

Tudo levou ao aprendizado em campo aberto, com o que pode ser chamado de uma aula prática e vivencial com quem entende e domina o assunto: o Biólogo Edson Moroni Vicente Cardoso Marques, que mesmo depois do Big Day continua explicando via Messenger.

Obrigada, senhor Biólogo, Jardim/MS está de parabéns, participando deste acontecimento!

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