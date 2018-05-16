Fiquei sabendo, agora à tarde,que hoje dia 15 de maio é o dia do Professor Aposentado!

Legal....Aposentar-se, de preferência sadio, com o objetivo de viver mais e melhor a vida!

É interessante colocar que fora da sala de aula, aposentados, somos mais perigosos que dentro!

Temos mais tempo para observar,analisar e comparar e ninguém para medir o nosso tempo da ociosidade contemplada!

E o recreio, custa, demora, mas não acaba...Toquem o sino, a sirene idiota que não nos abalamos!

Gargalhando me muito!

Viajando ou parados a observação é muito melhor e rimos e muito de todos aqueles que assim se expressam: "-Mas são aposentados!"

Doce ilusão, da não construção!

O que se tem hoje partiu do ontem! E se depender do agora.... É para dar risadas!

Na comemoração!