Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Fiquei sabendo, agora à tarde,que hoje dia 15 de maio é o dia do Professor Aposentado!
Legal....Aposentar-se, de preferência sadio, com o objetivo de viver mais e melhor a vida!
É interessante colocar que fora da sala de aula, aposentados, somos mais perigosos que dentro!
Temos mais tempo para observar,analisar e comparar e ninguém para medir o nosso tempo da ociosidade contemplada!
E o recreio, custa, demora, mas não acaba...Toquem o sino, a sirene idiota que não nos abalamos!
Gargalhando me muito!
Viajando ou parados a observação é muito melhor e rimos e muito de todos aqueles que assim se expressam: "-Mas são aposentados!"
Doce ilusão, da não construção!
O que se tem hoje partiu do ontem! E se depender do agora.... É para dar risadas!
Na comemoração!
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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