Dia 31/05/2018,

o Momento de Dobrarmos Nossos Joelhos,

Abaixarmos Nossas Cabeças e Agradecermos a Fé e a Liberdade de Expressão!

E Principalmente aos Amigos e a Família que Temos!

E Lembrarmos aos Nossos Governantes Que Deus Existe e Também a Ira Divina!

Não São Onipotentes !

"Tudo Que Você Faz,Um Dia Volta Para Você!"