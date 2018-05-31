Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Dia 31/05/2018,
o Momento de Dobrarmos Nossos Joelhos,
Abaixarmos Nossas Cabeças e Agradecermos a Fé e a Liberdade de Expressão!
E Principalmente aos Amigos e a Família que Temos!
E Lembrarmos aos Nossos Governantes Que Deus Existe e Também a Ira Divina!
Não São Onipotentes !
"Tudo Que Você Faz,Um Dia Volta Para Você!"
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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