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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Maldade! Esqueceram da Lei do Retorno!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 25/06/2018 às 11:20

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É para se lamentar, o acontecido no Pirizal: atear fogo nas casas de papelão, que serviam de abrigo para os gatos!
Imbecilidade ímpar, porque ali se acomodavam e não ficavam espalhados pelas ruas e corredores da Cidade de Aquidauana. 
A comida, fica nos pratos! Um serviço prestado, diga-se de passagem, com cuidados a atenção!
E por que a maldade, neste aspecto impera e prolifera?
Será que a Lei do Retorno foi esquecida?
Aqui se faz! Aqui se paga!
E além da maldade,a burrice e a imbecilidade, porque os ratos são eliminados pelos gatos, que aparecem com o lixo deixado pelos humanos!
Maldade e burrice juntas sempre acabam mal !!!!!!!!

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