...e o instante da felicidade!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Na "Carreta da Alegria" o tempo passa brincando e iluminado!
Conhecemos desconhecidos com filhos e netos.Sobrinhos e primos e tudo se torna sonoro e colorido.
O bonecos e bonecas de um mundo, fora deste, nos anima a cantoria e o estar feliz também. Sabemos que é por pouco tempo, mas ali está ela: a felicidade colorida e sonora. Que se movimenta a todo instante.
Nos animamos e a fantasia começa a fazer parte de cada um de nós...por poucos instantes, mas sentimos os sabor das fadas e dos duendes...mágicos e ilusionistas, se misturando na noite pantaneira!
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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