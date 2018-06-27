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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

...e o instante da felicidade!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 27/06/2018 às 11:28

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Na "Carreta da Alegria" o tempo passa brincando e iluminado!
Conhecemos desconhecidos com filhos e netos.Sobrinhos e primos e tudo se torna sonoro e colorido.
O bonecos e bonecas de um mundo, fora deste, nos anima a cantoria e o estar feliz também. Sabemos que é por pouco tempo, mas ali está ela: a felicidade colorida e sonora. Que se movimenta a todo instante.
Nos animamos e a fantasia começa a fazer parte de cada um de nós...por poucos instantes, mas sentimos os sabor das fadas e dos duendes...mágicos e ilusionistas, se misturando na noite pantaneira!

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