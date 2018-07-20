Dia do amigo...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
e amigo precisa de dia e hora?
Todo dia é o dia dele ou dela.Estão sempre presentes em
nossas vidas, dias e horas,...mesmo os ausentes, distantes...ali estão eles, porque guardamos seus olhares e silêncios.Sorrisos, nem se fala...
Aparecem do nada e se tornam o nosso tudo, em exemplos,posicionamentos, parcerias e cumplicidades!
Não são dados a reclamações e constrangimentos.Nos amparam, nos cuidam e nos protegem.
No silêncio do cotidiano se tornam o nosso grito de socorro ou de alegria!
Viajam ao nosso lado!
Cuidam das nossas dores de amores ou não e podem ser os nossos avessos!
E neste dia 20/07/2018 amigos se juntam e se homenageiam!
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS