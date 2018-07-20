Dia do amigo...



e amigo precisa de dia e hora?

Todo dia é o dia dele ou dela.Estão sempre presentes em

nossas vidas, dias e horas,...mesmo os ausentes, distantes...ali estão eles, porque guardamos seus olhares e silêncios.Sorrisos, nem se fala...

Aparecem do nada e se tornam o nosso tudo, em exemplos,posicionamentos, parcerias e cumplicidades!

Não são dados a reclamações e constrangimentos.Nos amparam, nos cuidam e nos protegem.

No silêncio do cotidiano se tornam o nosso grito de socorro ou de alegria!

Viajam ao nosso lado!

Cuidam das nossas dores de amores ou não e podem ser os nossos avessos!

E neste dia 20/07/2018 amigos se juntam e se homenageiam!