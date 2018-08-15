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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Aqui Estamos Nós, Outra Vez, Mas Vitoriosos!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 15/08/2018 às 23:12

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CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL DE AQUIDAUANA, formou e preparou profissionais,os famosos e queridos “agriculinos” que hoje comemoram e vibram com seus 40 anos anos de vida, profissão e trabalho!
1978, rapazes e moças que se prepararam para uma vida adulta com todas as imperfeições, obstáculos e trabalhos. Tinham a noção, no amplo universo da juventude do que fariam e seriam!

Distantes dos Municípios de origem, sabiam de tudo que iriam passar.

Criaram vínculos e paixões.Decidiram momentos e viveram tudo que poderiam viver e aprender!

Aquidauana e o CERA eram seus espaços vividos e hoje, agora, no dia 15 de agosto, de 2018, quando Aquidauana completa 126 anos, cá estão! 

Profissionais, chefes de família vitoriosos e vitoriosas, homens e mulheres de bem! 

Somos e o que somos ninguém pode nos tirar: Mais Uma Vez Vencedores! 

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

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