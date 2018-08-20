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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

CHEGADAS E PARTIDAS!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 20/08/2018 às 06:16

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Pela lógica do cotidiano partir e chegar caminham sempre... em sentidos contrários.
Mas por incrível que pareça estão sempre juntas/juntos, seja lá por verbo ou substantivo, longe se aproximam!
E foi o que aconteceu, no 5º Encontro dos Ex-alunos, do Curso Técnico em Agropecuária, do Centro de Educação Rural de Aquidauana - CERA, Turma de 1978, Aquidauanana/MS, realizado, no Sítio Ana Paula, nos dias 17, 18 e 19 deste mês, (agosto de 2018). E para alegrar os momentos o Grupo Musical "Caso Sério", que é um caso musical e harmonioso, com um repertório que só faz alegrar a alma e aos ouvidos de quem tem gosto pela música bonita e letra trabalhada. 
40 anos de formados! Estudo, pesquisa, período integral,preocupações...
Exames, provas e exames, mas tudo foi necessário e primordial, para hoje chegarem aos famosos 40 anos de profissionalismo e decisões. 
Todas as dificuldades superadas, com garra e força! 
E nada que não pudessem resolver,ficou par trás!
No agora,aposentados,ou não, cumprem metas, realizam obras e participam deste universo líquido, do mundo moderno! 
Transpiram felicidade, amor ao próximo e cuidado com a família! Horizontes infinitos!
Assim chegam e assim vão! As famosas ou vezes doloridas(mas infinitas e eternas), chegadas e partidas!
Fazem bem! Melhor,ainda, agradecer ao Prefeito Odilon Ferraz Ribeiro, o apoio ao 5º Encontro dos Agricolinos, quando assim solicitado.

 

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