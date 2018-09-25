No palco das encenações....

Baratas ou não são encenações!

Rotular,caracterizar,xingar...acabar com as amizades e com as conversas, no face...Tenha santa paciência! Porque, depois, em nome da governabilidade e do Brasil, estarão todos juntos, nas votações e gargalhando na cara do povo e da cara do povo!

O famoso fundo partidário, levando, mais, ainda ao fundo, do fundo do poço! Ao abissal da miséria humana!

Para fundo há o dinheiro, grana, dindim, cascalho, bufunfa...ou seja qualquer nome, para rasgarem o nosso bolso, sem a menor cerimônia! E aí, só discursos empolados: reformas, reformas e reformas!

Propostas, dignas do sorriso cínico e incomum da Mona Lisa!

Agora, sair do face, por causa..........