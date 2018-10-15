A IMPORTÂNCIA DO SER PROFESSOR: O ATO E O FATO.

Na atualidade de sempre, o ser professor é um trabalho de um semideus da era moderna, no meio das tantas tecnologias, mandos e desmandos!

Resiste à reforma pedagógica, inovação didática e diferentes metodologias! E sobrevive!

Atua no caos! Eis um fato e um ato! E daí faz as transformações!

É o ser da presença constante, nas casas, nas rodas de conversas e nos mais variados momentos da vida cotidiana. Faz parte da vida do País!

Está nos mais variados níveis, séries e graus! E haja turno para completar a carga horária.

E sempre administrando vida e situações fora e dentro da sala de aula. Sabendo fazer o valor de todo seu esforço e trabalho. Querendo ou não: é um transformador das opiniões, ideias e conceitos!

Criticar é muito fácil! Mas encarar a rotina de um PROFESSOR é mais do que um fato! É umj senhor ato ... de coragem