Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:13

Buscar

Últimas notícias
X

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

A IMPORTÂNCIA DO SER PROFESSOR: O ATO E O FATO.

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 15/10/2018 às 16:43

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na atualidade de sempre, o ser professor é um trabalho de um semideus da era moderna, no meio das  tantas tecnologias, mandos e desmandos!

Resiste à reforma pedagógica, inovação didática e diferentes metodologias! E sobrevive!

Atua no caos! Eis um fato e um ato! E daí faz as transformações!

É o ser da presença constante, nas casas, nas rodas de conversas e nos mais variados momentos da vida cotidiana. Faz parte da vida do País!

Está nos mais   variados níveis, séries e graus! E haja turno para completar a carga horária.

E sempre administrando vida e situações fora e dentro da sala de aula. Sabendo   fazer o valor de todo seu esforço e trabalho. Querendo ou não: é um transformador das opiniões, ideias e conceitos!

Criticar é muito fácil! Mas encarar a rotina de um PROFESSOR é mais do que um fato! É umj senhor ato ... de coragem

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Ai de ti, AQUIDAUANA!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Educação Aos Cacos Refletida No Copo...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Temos gingado e muita técnica.... E não temos medo....

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

11º Encontro dos ex-alunos do CERA (Centro de Educação Rural de Aquidauana) Maracaju/MS.

Publicidade

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

"Beijaflorando"

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo