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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

“Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes!"

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 16/11/2018 às 22:21

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         ( Castro Alves  Vozes D’África)

Texto redigido com a chegada da PRIMAVERA.

Sim! A resposta deve  aparecer  diante dos fatos: árvores cortadas, em volta da Praça da Matriz, num momento tão singular: chegada da primavera, clima quente. Por que aconteceu tal fato? 

Visibilidade?

E em se tratando de  tão famosa visibilidade, segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, na página 786, quer dizer que definir  visível, significa “evidente”, “que se pode ver”.

Bem, a Matriz, ou melhor Paróquia Nossa Senhora da  Conceição, por si só e pela sua magnitude arquitetônica na forma e na construção, já é soberana.  

Bastaria uma poda das árvores e a mesma sobressairia tão bem, e ainda com maior imponência.Sugestão, apenas.                             
                        
Há de se observar que não são as árvores  que a impedem, mesmo porque, no contexto das obras , realizações, acontecimentos , eventos é conhecida. Sem dúvidas.   

Só para relembrar, em 2007, na Campanha da Fraternidade   e no Dia Nacional da Juventude uma parte foi plantada.

Observando-se, ainda que duas senhoras plantaram e cultivaram outras árvores.Não poderia ser considerado o desrespeito aos trabalhos dos cidadãos e cidadãs?       

Visibilidade, também, por estar ligada ao campo da transparência, exatidão, justiça. E em se tratando de um templo religioso, com muitos anos de existência precisaria do corte das mesmas, para aparecer?  

E já que estamos na tão famosa e propalada democracia, algumas  perguntas  relativas ao corte e a retirada das árvores surgem:
os alunos do Curso de Biologia (CEUA) e os de Engenharia Florestal (UEMS) foram ouvidos, nas sugestões e ideias para tal situação?

e o posicionamento da Câmara de Vereadores de Aquidauana e do Ministério Público para possíveis sugestões?  

quanto à população? Teve voz e voto?

já se apresenta ou se apresentou algum projeto? Custos e viabilidade do mesmo?       

alguma  maquete, da possível futura Praça da Matriz já foi preparada e apresentada à comunidade em geral ?    

crise...é palavra constante do momento.Quais verbas seriam destinadas à moderna urbanização?

Enfim, questionamentos...apenas.

E, para encerrar, mais um: não seria mais fácil retirar as bicicletas das calçadas, que a cada dia aumentam mais?  
                                 
“E a vizinhança não dorme:
murmura, imagina, inventa.

Não fica bandeira escrita,
Mas fica escrita a  sentença.”  

(Cecília Meireles   Romanceiro da Inconfidência)
 
Maria de Lourdes Medeiros Bruno                           
                              
Bibliografia:

TARANTO Goulart Audemaro, Vieira da Silva, OSCAR da. Estudo Dirigido de Literatura Brasileira.

MEIRELES,Cecília.OBRA POÉTICA.Volume 5.Rio de Janeiro,GB:Companhia José Aguilar.,1972,452.

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