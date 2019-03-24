Um certo azul.....

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Não há outro azul, que o "azul aquidauana"! Ele é todo sempre azul.
Penetra no espaço único do ambiente pantaneiro! Não machuca os olhos,Purifica e ilumina!
E, no cair da tarde, ou em plena tarde, de uma Lagoa Comprida, aí sim que se destaca na meditaçao dominical de cada um!
Bom estar, diante de uma árvore frondosa e alegre, no seu verde universal e contínuo.Ainda o verde está presente na Lagoa Comprida!
Aproveitem!
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
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