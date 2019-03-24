Um certo azul.....

Não há outro azul, que o "azul aquidauana"! Ele é todo sempre azul.

Penetra no espaço único do ambiente pantaneiro! Não machuca os olhos,Purifica e ilumina!

E, no cair da tarde, ou em plena tarde, de uma Lagoa Comprida, aí sim que se destaca na meditaçao dominical de cada um!

Bom estar, diante de uma árvore frondosa e alegre, no seu verde universal e contínuo.Ainda o verde está presente na Lagoa Comprida!

Aproveitem!