AQUIDAUANA INTELIGENTE, HUMANA E SUSTENTÁVEL

Eis o título da CAMINHADA DA SUSTENTABILIDADE, idealizada pelo Senhor Lourival da Silva Santos e o Instituto Sul Mato Grossense para Cegos, Florisvaldo Vargas (ISMAC) sendo realizada no dia 9 de abril deste tão movimentado ano de 2019, onde uma chuva avassaladora transformou a vida do carioca, abalando a todos nós, uma vez que a conexão é global. E por ser global a preocupação com o bem-estar do próximo se faz presente, constante e atuante.

Diante deste aspecto várias situações relacionadas à conservação das calçadas foram observadas, fotogradas e vividas, por alunos e Professores (do cursos de Administração e Engenharia Civil) ,Professora Mileni Santos Estrella;do Instituto Federal. Professora Daniele, da UFMS; e da Escola Cândido Mariano, e demais participantes, onde na caminhada pelas calçadas de Cidade de Aquidauna, testou-se cada transtorno referente ao espaço geográfico percorrido. Constatou-se também a presença do Biólogo Ricardo, do Projeto Lontra, da Cidade de Florianópolis. E das Instituições que atendem aos que precisam de nós.

E este transtorno se prendeu, principalmente nas rampas de acesso, algumas quebradas ou cheias de areias e outros entulhos que atrapalhavam o mais saudável e preparado dos cidadãos...

O trajeto se iniciou pela Rua 15 de Novembro, esquina com Estevão Alves Correa, passando pela 7 de Setembro, Rua Teodoro Rondon, Manoel A. Paes de Barros e e o encerramento na Estevão Alves Correa. E em nos espaços geográficos (calçadas) , várias dificuldades foram também observadas, como os produtos das lojas colocados, quase impedindo a passagem de toda e qualquer pessoa sem as limitações, imagine-se os que as têm!

Algumas, das calçadas no péssimo estado de conservação.Quebradas.Com lixeiras entulhadas do famoso “quase tudo”.

E nesta caminhada, trabalhando a acessibilidade, navega-se pelos slogans, “Cidade Natureza”, “Aquidauana que não para”, “Linda por Natureza”, a tão famosa “Princesinha” (que dó)... e tantos outros, que por hora fogem e se misturam com as bicicletas, no espaço que é do pedestre, os entulhos e os buracos que nos cercam e nos rodeiam... e às vezes, nos engolem!

E assim, de maneira organizada, todos os participantes se envolveram, no período de uma hora,no período matutino, com a Caminhada, concluindo que se faz urgente a agilização dos reparos,consertos e restaurações.

Foi um trabalho ímpar e exemplar, apresentando introdução, desenvolvimento e conclusão, com audiência pública sobre “Acessibilidade e Smart City” (Cidade Boa de se Viver), no dia23/04, terça-feira ás 08h e 30m, no Auditório da UFMS,Praça da Matriz.Compareçam.

Obrigada pelas presenças, seriedade e comprometimento com o evento realizado!



