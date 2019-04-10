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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

AQUIDAUANA INTELIGENTE, HUMANA E SUSTENTÁVEL

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 10/04/2019 às 16:23

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Eis o título da CAMINHADA DA SUSTENTABILIDADE, idealizada pelo Senhor Lourival da Silva Santos e o Instituto Sul Mato Grossense  para Cegos, Florisvaldo Vargas (ISMAC) sendo realizada no  dia 9 de abril deste tão movimentado ano de 2019, onde uma chuva avassaladora transformou a vida do carioca, abalando a todos nós, uma vez que a conexão é global. E por ser global a preocupação com o bem-estar do próximo se faz presente, constante e atuante.

Diante deste aspecto várias situações relacionadas à conservação das calçadas foram observadas, fotogradas e vividas, por alunos e Professores (do cursos de Administração e Engenharia Civil) ,Professora Mileni Santos Estrella;do Instituto Federal.  Professora Daniele, da UFMS; e  da  Escola Cândido Mariano, e demais participantes, onde na caminhada pelas calçadas de Cidade de Aquidauna, testou-se cada transtorno  referente ao espaço geográfico percorrido. Constatou-se também a presença do Biólogo Ricardo, do Projeto Lontra, da Cidade de Florianópolis. E das Instituições que atendem aos que precisam de nós.

E este   transtorno  se prendeu, principalmente nas rampas de acesso, algumas quebradas ou  cheias de areias e outros entulhos que atrapalhavam o mais saudável e preparado dos cidadãos...

O trajeto se iniciou pela Rua 15 de Novembro, esquina com Estevão Alves Correa, passando pela 7 de Setembro, Rua Teodoro Rondon,  Manoel A. Paes de Barros e e o encerramento na  Estevão Alves Correa. E em nos espaços geográficos (calçadas) , várias dificuldades foram também observadas, como os produtos das lojas colocados, quase  impedindo a passagem de toda e qualquer pessoa sem as limitações, imagine-se os que as têm! 

Algumas, das calçadas no péssimo estado de conservação.Quebradas.Com lixeiras entulhadas do famoso “quase tudo”. 

E nesta caminhada, trabalhando a acessibilidade, navega-se pelos slogans, “Cidade Natureza”, “Aquidauana que não para”, “Linda por Natureza”, a tão famosa “Princesinha”  (que dó)... e tantos outros, que por hora fogem e se misturam com as bicicletas, no  espaço que é do pedestre, os entulhos e os buracos que nos cercam e nos rodeiam... e às vezes, nos engolem!

E assim, de maneira organizada,  todos os participantes se envolveram, no período de uma hora,no período matutino,  com a Caminhada, concluindo que se faz urgente a agilização dos reparos,consertos e restaurações.  

Foi um trabalho ímpar e exemplar, apresentando introdução, desenvolvimento e conclusão, com audiência pública sobre “Acessibilidade e Smart City” (Cidade  Boa de se Viver), no dia23/04, terça-feira ás 08h e 30m, no Auditório da UFMS,Praça da Matriz.Compareçam.

Obrigada pelas presenças, seriedade e comprometimento com o evento realizado!


                   

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