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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Eis que surge...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 27/04/2019 às 11:33

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Quem te olha. Espreita Seguindo seus passos, onde estiver!
Será seu mestre.Amigo.Carrasco.Inquisidor ou simplesmente, um pai!
Cuidado! Enganas muito e muitos, mas troco poderá vir...com ou sem pressa!
As cores se misturam no infinito! 
Delineam formas! Traçam contornos! E as imagens surgem, traçando destinos.Aqui.Acolá!
Caminhos são percorridos por homens, muheres, crianças e animais...Mas, sempre os mesmos...
O que muda, então?
A vida de cada um!

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