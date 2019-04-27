Eis que surge...

Quem te olha. Espreita Seguindo seus passos, onde estiver!

Será seu mestre.Amigo.Carrasco.Inquisidor ou simplesmente, um pai!

Cuidado! Enganas muito e muitos, mas troco poderá vir...com ou sem pressa!

As cores se misturam no infinito!

Delineam formas! Traçam contornos! E as imagens surgem, traçando destinos.Aqui.Acolá!

Caminhos são percorridos por homens, muheres, crianças e animais...Mas, sempre os mesmos...

O que muda, então?

A vida de cada um!