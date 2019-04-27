Eis que surge...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Quem te olha. Espreita Seguindo seus passos, onde estiver!
Será seu mestre.Amigo.Carrasco.Inquisidor ou simplesmente, um pai!
Cuidado! Enganas muito e muitos, mas troco poderá vir...com ou sem pressa!
As cores se misturam no infinito!
Delineam formas! Traçam contornos! E as imagens surgem, traçando destinos.Aqui.Acolá!
Caminhos são percorridos por homens, muheres, crianças e animais...Mas, sempre os mesmos...
O que muda, então?
A vida de cada um!
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
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