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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

“A cada canto um grande Conselheiro,/Que nos quer governar cabana e vinha; Não sabem governar sua cozinha,/E querem governar o Mundo Inteiro!”

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 28/04/2019 às 11:34

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          Dia 28 de abril, o famoso Dia Mundial da Educação, nos leva a comemorar o quê?

         Preocupações existentes, redobradas, diante de um cenário obscuro , onde Disciplinas que levam a pensar e a refletir consideradas lugares comuns e descartáveis do cenário pedagógico, didático e metodológico.

         Literatura, já retirada, sem a menor cerimônia, aumentando o abismo entre os nossos jovens, diante de um cenário da Cultura e das Artes, de uma maneira geral.

        Dizem, os que pensam que entendem, que Arte não enche barriga; mas o grande engano, trabalha o ser humano na sua totalidade. Leva à Leitura e gera conhecimento, inteligência e sabedoria. E para quem pensa que governa não é nada bom! Mas alguém já ouviu a famosa expressão “Obra de Arte”?

        Os incautos pensam que há limites para o espírito e a sabedoria! É bom que pensem assim, porque a inteligência far-se-á  (ui) presente, da mesma maneira da água numa enchente avassaladora. Não haverá barreiras para detê-la!

        E desde os pequeninos, com tantos métodos e técnicas, a Alfabetização caminha em qual Patamar? Quantos fora da sala de aula? E na sala? Alfabetizados?

        E as nossas Escolas? Arquitetura das mesmas, sem problemas?  

       “Ora pois,agora”  e se o dinheiro, da famosa Verba Partidária ou outro nome que lá tenha, fosse destinado aos problemas da Educação?  E de tantas outras mordomias que fazem parte do contexto tupiniquim?

         E todo o  trabalho  para dissecar textos e contextos educacionais será em vão! Por que a Educação é a Natureza, com sua Paisagem muito em dividida e distribuída, além de ser imensa e constantemente renovada: terra/céu/ água e ar, formando um contexto sem o qual  a humanidade não vive!

   “A cada canto um grande Conselheiro,/Que nos quer governar cabana e vinha; Não  sabem governar sua cozinha,/E querem governar o Mundo Inteiro!”

( Gregório de Matos Guerra – 1663 -1696 )

BIBLIOGRAFIA:

GOULART,Taranto Audemaro,DA SILVA Vieira Oscar, Editora Brasil.   

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