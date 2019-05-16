Quer queira ou não, a Educação ensina....

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
a aguentar ofensas e dissabores daqueles que nunca estiveram em sala de aula e pensam que sabem o que é ministrar um Conteúdo com todos os seus momentos;
a perceber erros e grosserias das mais banais ofensas;
...
que a incompetência está mais fora da sala de aula, do que dentro da mesma;
que tempo do poder pode não ser o tempo da sabedoria;
a fragilidade da mesma a torna forte e imbatível;
que todas as luzes não apagam o brilho da mesma;
um só elemento da paisagem pode mostrar o famoso "conjunto da obra";
que de toda e qualquer escuridão a luz transparece;
e a maioria daqueles que deviam aprender com Ela, não aprendem!
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS