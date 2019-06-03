Machinhos e machões!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
De pequenino nem o copo lava.
Deixa as toalhas molhadas em cima cama.Cuecas jogadas, no chão do banheiro para a mamãe pegar ou a irmãzinha....de preferência. Imagina se vai pegar! É o serviço da mulher.Machinho não faz isso!
Mas o machinho cresce e vira machão!
Cresce, sem respeitar a mulher, imaginando que é o dono do pedaço! E da mesma também!
Tem brincadeiras grosseiras, por menores que sejam, são grosseiras!
Ontem, jogava as cuecas no chão do banheiro, hoje empurra a namoradinha, achando que é assim mesmo! Não está acostumado a levar e aceitar um
"Não"!
De machinho a machão, chegamos onde chegamos" 1° de junho de 2019!
Novo PME
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